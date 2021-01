Perämeren suurimman saaren ainoa ravuri tänään Suomen ensi-illassaan - ”Nyt taas mieli lepää, kun tallissa on elämää”

Harri Haavisto

Tuomas Vasala on menestynyt Antti Harjun treenaamalla Kivarin Merenguella viime aikoina mukavasti. Timokon tytär starttaa torstaina Äimäraution Toto5-päätöksessä. Vasalan ja hänen avopuolisonsa Ulla Kokon käsistä avaava ruotsalaisruuna Scorzone kisaa puolestaan Toto5-avauksessa.

Harvassa ovat ravurit Hailuodossa. Tuomas Vasala epäilee, että hänen ja hänen avopuolisonsa Ulla Kokon laittelema Scorzone on Perämeren suurimman saaren ainoa ravihevonen. Ratsuja löytyy kyllä.

Vasalan ja Kokon talli sijaitsee kirkonkylällä, aivan Hailuodon ytimessä. Kun saaren ravurit ovat kortilla, ei sieltä löydy myöskään kaviouraa.

”Treenausolosuhteet ovat kuitenkin mukavat. Täällä on luonnonrauhaa, metsäteitä ja rantaa. Saaren eteläisillä hiekoilla käydään kesäisin ajelemassa. Talvella ei meren jäälle tarkene mennä. Jos starttiväli on pidempi, saatetaan käydä Äimärautiolla laskemassa ripeämmin”, kertoo Tuomas Vasala.

Pariskunnan Kokko – Vasala työnjako on selvä.

”Ulla hoitaa valmentamisen ja minä teen tallityöt sekä kengitän. Ja ajan kilpaa, se on lajin suola”, Vasala valaisee.

Tiimi toimii, eikä parisuhdeterapiaan ole tarvinnut hakeutua.

”Ei me hevoshommista riidellä, korkeintaan väitellään”, nauraa Vasala.

Oulun kaupungilla maaseutuasiamiehenä toimiva Kokko käy mantereella tienaamassa. Sähkömiehen hommia tekevä Vasalakin seilaa toisinaan lautalla Ouluun töihin, mutta nykyään keikkoja on ollut riittämiin Hailuodossakin.

Tänään Vasalalla, Kokolla ja kolmannella omistajalla Vilho Harjulla on edessään jännittävä ilta, sillä heidän uusi hankintansa Scorzone debytoi Suomessa.

Uransa Veijo Heiskasen väreistä lupaavasti avanneen Conny Nobellin pojan voittosumma on hieman yli 25 000 euroa, ja ennätys on täydeltä matkalta auton takaa 13,2. Scorzone on ravannut uransa 25:sta kisastaan neljä voittoa ja kolme muuta totosijaa. Ennen Hailuotoon saapumistaan ruuna vietti vajaat puolitoista vuotta Adrian Kolgjinin tallissa.

Vasala kertoo, että 6-vuotias ruuna ostettiin marraskuussa Traveran järjestämästä Kolgjinin huutokaupasta.

”Meillä oli alunperin eräs toinen hevonen kiikarissa, mutta rahat eivät ihan riittäneet siihen. Sanoin sitten Ullalle, että osta joku. Tämä sieltä sitten valikoitui”, Vasala sanoo.

Vielä ei ostosta ole tarvinnut katua.

”Kotona ruuna on ollut ihan jees. Tämähän meni varsana lupaavasti, mutta en sitten tiedä, mistä on viime aikoina kiikastanut, en ole Ruotsista kysellyt. Tänä iltana tiedetään enemmän, ruuna on arvoitus minullekin. Hokit tuntuvat sopivan sille, ja tiedä vaikka pakkanen piristäisi, kun Scorzone on aiemmin oleskellut Etelä-Ruotsissa”, Vasala tuumii.

Vasalan toinen kortti Äimäraution pelipöytään on Toto5-päätöskohteen lainaohjastettava Kivarin Merengue. Antti Harjun valmennettava on kehittynyt pitkin harppauksin. Tamman tähänastisen uran kaikki kolme voittoa tulivat viime syksyn kisoista – ja nimenomaan Äimärautiolta.

”En ole kuullut Antilta mitään negatiivista viime kisan jälkeen. Tamma lähtee kovaa, mutta taktiikka selviää sitten auton takana. Kivarin Merengue juoksee nyt ekaa kertaa keskipitkää matkaa, ja pitää valmentajan kanssa pohtia, minkälainen reissu palvelee tarkoitusta parhaiten”, Vasala kommentoi.

Vasala ja Kokko niittivät viime vuosikymmennellä menestystä Hailuodon hurjaluontoisen haamumailerin Leemark's Ambrosen kanssa. Tamma kuoli vuosi takaperin, ja myös sen ainoa varsa jouduttiin lopettamaan.

”Varsalla oli paha irtopala takapolvessa. Sitä oltiin operoimassa, kun eläinlääkäri soitti, että varsaa ei kannata herättää nukutuksesta, siitä ei ole juoksijaksi”, Vasala huokaa.

Ravi- ja hevosinnostus tuli Vasalalle verenperintönä. Hänen isänsä Esa Vasala oli ammattivalmentaja ja -ohjastaja. Hänet muistetaan Vaalan karhun Valo-Mikin rattailta, ja muun muassa Barbarella Baieen treenarina.

”Mulle raviurheilu on ollut hyvä harrastus, en ole ikinä ajatellut siitä ammattia tehdä. Hevoset ovat kuuluneet oikeastaan aina elämääni. Ennen Scorzonen saapumista talli oli sen puolitoista vuotta tyhjänä. Kyllä silloin alkoi poltella, ja oli tosi levoton olo, kun hevoset olivat muualla. Nyt taas mieli lepää, kun tallissa on elämää”, hymyilee uransa 151:sta startistaan 14 voittanut Vasala.