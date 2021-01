Tiina Koskisen talli sai vahvistuksen tutuista aineksista

Tiina Koskinen on hankkinut talliinsa menestystä niittäneen valmennettavansa Juliet Alen siskon Know It All Vixin, 2.

Elina Paavola

Juliet Ale on upea tamma. Nykyään siitoksessa vaikuttavan 10-aikaisen menijän valmentaja Tiina Koskinen on hankkinut talliinsa Julietin pikkusiskon.

Koskisen tallissa Lappajärvellä tapahtuu muutenkin. Ruotsissa syntyneen tamma Know It All Vixin (Knows Nothing) lisäksi Koskinen on kerännyt kimpan tallin lupaavasti vuotensa aloittaneen menestyshevosen Wide Gamen (From Above) ympärille.

"Wide Game juoksee lauantaina Turussa", Koskinen kertoo.

"Ja toivottavasti pärjääkin. Matka 2600 metriä sopii. Know It All Vixi tuli meille Petri Tarrimaan omistuksesta. Hän sai sen ihan liian halvalla huutokaupasta. Jos olisin huomannut, että se oli siellä Åbyssä, olisimme varmaan huutaneet sitä. Kuitenkin havaitsimme vasta tuloksista, että Juliette Alen (Conway Hall) sisko oli myyty Åbyssä. Otin heti yhteyttä Tarrimaahan, että myytkö meille, mutta hän ei ensin ollut myymässä. Sitten koitin uudestaan tässä joku aika sitten, ja Pete sanoi, että käykää katsomassa: se on Kari Lehtosella Kurikassa."

Juliet Ale, joka on siirtynyt Kuusaan Virman eli Antti Lehtisalon, kasvattajansa omistukseen takaisin, oli 10,7-ennätyksellään ja n. 80000 euron tienesteillään lähes huippuhevonen. Juliet Ale juoksi uransa Petri Puron ja Tiina Koskisen valmennuksesta.

"Juliet olisi ollut ihan tähti, mutta lihasongelmat vaivasivat sitä sen verran koko ajan, että se oli lopulta siinä juuri tammahuipun alapuolella. Sehän voitti vielä elokuussa meiltä 75-lähdön 12,6-tuloksella täydellä matkalla. Olin katsellut varsan videot ja tykästynyt, ja sanoin Tarrimaalle, että ei tarvitse käydä katsomassa, kyllä me se ostetaan. Ei ole tarvinnut katua, varsa on tosi mieluinen. Lehtonen oli sen opettanut oikein toimivaksi, ja muutenkin vaikuttaa kivalta."

"Knows Nothing ei tainnut sanoa ruotsalaisille paljoa ja siksi se jäi aika halvaksi Åbyn syksyn huutokaupassa (30000 kruunua), mutta me tiesimme suvun hyväksi. Tästä tulee vähän siskoaan isompi hevonen, mutta muuten on paljon samaa. Edward Ale oli meidän mainoshevonen. Ruuna jäi eläkkeelle ja nyt täytyy koittaa jollain paikata sen jättämää isoa aukkoa tallissa. Tästä varsasta oli tarkoitus tehdä 10 osuuden kimppa, mutta lopulta osakkaita tuli selvästi enemmän. Tällaisiin kimppoihin tuntuukin olevan mukavasti tulijoita tällä hetkellä, mikä on alan kannalta positiivista."