Lapualle tulee uusi hevosklinikka – Johanna Sokka auttaa myös hätätapauksia jaksamisen ja omien aikataulujen rajoissa

Maakuntiin on vaikea löytää hevoseläinlääkäreitä.

Antti Savolainen

Johanna Sokka perustaa hevosklinikan Lapualle. Larvan Josanna kuuluu oman tallin tulevaisuuden toivoihin.

Eläinlääkäri Johanna Sokka perustaa Lapualle hevosklinikan, josta saa apua vakaviin hätätapauksiin mahdollisuuksien mukaan myös öisin. Käytännössä nämä hätätapaukset ovat ähkyn yleisnimellä tunnettuja erilaisia suolisto-ongelmia, haavoja, tapaturmia ja varsomiseen liittyviä ongelmia.

Tällä hetkellä ympärivuorokautinen päivystys on vain Helsingin Viikissä Yliopistollisessa hevossairaalassa. Esimerkiksi Lapuan keskustasta sinne on matkaa lähes 390 kilometriä.

Iso osa kunnaneläinlääkäreistä osaa antaa jonkin verran ensiapua hevospotilaille, mutta hätätilanteiden arvojärjestyksessä hevonen jää tuotantoeläinten taakse.

Klinikkatilojen rakentaminen aloitetaan keväällä Sokan ja hänen avopuolisonsa Olli-Matti Porolan kotitilalle. Kaatamiskarsinaa ei tule, eli makuulla tehtäviä leikkauksia tiloissa ei pysty tekemään, mutta moni muu asia onnistuu.

”Aion tehdä päivystystä oman jaksamiseni rajoissa ja omien aikataulujen salliessa. Ajattelen niin, että tänne saisi tulla ainakin ensiapuun, että saadaan hevonen pysymään hengissä Viikkiin asti tai seuraavaan aamuun, jolloin joku lähempi iso hevosklinikka aukeaa, ellei hevosta saada täällä hoidettua”, Sokka kertoo.

Hänellä on apunaan yksi palkattu avustaja. Hevosiin keskittyneillä eläinlääkäreillä on myös hyvä keskinäinen yhteistyöverkosto, jossa spesialistin apu on puhelinsoiton päässä.

Johanna Sokka hoitaa hevosia sekä Etelä-Pohjanmaalla että neljänä–kahdeksana päivänä kuukaudessa Kuopion tai Laukaan klinikalla: Samalla hän tekee rataeläinlääkärin töitä Kuopion ja Jyväskylän raviradoilla.

Sokan laaja reviiri kertoo paitsi työinnosta myös hevoseläinlääkinnän ongelmakohdasta. Hän arvioi, että eteläisessä Suomessa hevosiin keskittyneitä eläinlääkäreitä on hyvin, mutta muualla Suomessa heitä on suhteessa paljon vähemmän.

”Tänne maakuntiin on vaikea löytää tekijöitä. Nuorilla eläinlääkäreillä kynnys on korkealla, enkä moiti heitä yhtään. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja vastavalmistuneelle eläinlääkärille olisi paras tilanne päästä alkuun kokeneen hevoslääkärin opastamana.”

”Lisäksi nykyään sosiaalinen media tai osa sen käyttäjistä osaa olla tosi raadollinen myös eläinlääkäreitä kohtaan.”

Sokka huomauttaa myös, että keskittyminen hevosiin vaatii melkeinpä jonkinlaisen aiemman harrastustaustan hevosten parissa. Tai vastaavasti kovan halun ja aidon kiinnostuksen oppia.

Hän aikoo jatkaa Etelä-Pohjanmaan talleilla kiertämistä myös klinikan valmistuttua. Noin puolet asiakkaista on ratsuja ja toinen puoli ravureita. Tammojen siemennyksiä Sokka tekee omien tilojen lisäksi Larva-Jussilassa Ilmajoella ja Polestar-tallilla Kuortaneella.

Johanna Sokan polku hevosiin keskittyneeksi eläinlääkäriksi sai alkunsa lapsuuden ratsastustunneilta. Vauhti ja kilpaileminen miellyttivät niin paljon, että tie vei kenttäratsastuksessa henkilökohtaisille SM-mitaleille, PM-hopeaan Suomen maajoukkueen jäsenenä ja maailman cupin osakilpailuihin.

Palo kilpailemiseen on edelleen jäljellä, mutta aikaa treenaamiseen ei ole riittävästi. Oma työ, perhe-elämä, vapaa-aika, klinikan rakentaminen sekä avopuoliso Olli-Matti Porolan palkkatyö ja sivutoiminen yrittäjyys vaativat melkoista aikatauluttamista.

Mutta mihin hevosihminen karvoistaan pääsisi: ratsujen treenaaminen on vaihtunut ravureiden valmentamiseen yhdessä Porolan kanssa, jolla on pitkä kokemus ravihevosista.

Pihassa on kaksi kuningatarkisatasoista tammaa, Ryti-Tyttö ja Siirin Hilla sekä 4-vuotias lupaava aloittelija Lakanteri (koelähtö joulukuussa aikaan 1.43,0) ja 2-vuotias Larvan Josanna (i. Evartti, e. Jonserilla).

”Kilpaurheilu ruokkii omaa motivaatiota. Ja kilpahevoset ovat aina kilpahevosia, lajista riippumatta. Ratsastan kaikilla meidän hevosilla ja osalla ajankin, mutta Olli-Matti hoitaa viimeistelyt kilpailuihin.”

Lakanteri on yksi Johanna Sokan ja Olli-Matti Porolan valmennettavista.