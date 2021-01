Bahia Quesnot vei montén suuret setelit

Terhi Piispa-Helisten

Upea Bahia Quesnot on tuttu pohjoismaisistakin suurkisoista. Kuvassa tamma on starttaamassa Elitloppetiin 2019 valmentajansa Junior Guelpan kanssa. Pyhänä tuli uran ylivoimaisesti arvokkain voitto Vincennesistä.

Prix de Cornuiler oli etukäteen avoin taistelu montén eli raviratsastuksen himotuimmasta palkinnosta maailmassa. Pariisin talviset ja kosteat olosuhteet tekivät sunnuntain kisasta entistä kimurantimman. Moni laukkasi. Esimerkiksi Ruotsin molemmat edustajat Galactica ja Unique Juni olivat törähtäneet puolimatkaan mennessä hylkäykseen. Ensi sunnuntain talvimeetingin huipennukseen Prix d'Ameriqueen ei liene siis tulossa enempää pohjoismaalaisväriä.

Cournulieriä ravattiin 2700 metrillä tasoituslähdöllä, ja loppusuoralle kaartui kaksi hevosta irti muista: Pohjoismaisista menestyksistäänkin tuttu Cagnes Sur Merin voimatamma, pikkuyllättäjä Bahia Quesnot (Scipion Du Goutier), ja lopulta suosikiksi pelattu Flamme Du Goutier (Ready Cash). Jälkimmäinen sai loppusuoran alamäessä Antoine Wielsin ratsastamana jo otteen, mutta Matthieu Abrivardilla oli vielä kortti pelaamatta. Hän ei ollut käskenyt ratsuaan, ja Bahia Quesnot vastasi lopulta selvällä erolla. Voittajatamma on 10-vuotias eli se kilpailee viimeistä kauttaan Ranskan sääntöjen mukaisesti.

Hyvän matkaa toistasataa starttia juossut Bahie Quesnot on voittanut nyt 11 kertaa ja tienannut liki 1,5 miljoonaa euroa. Cornulierin voittajalle oli tarjolla paikka ensi sunnuntain Prix d'Ameriqueen taistoon 450000 euron ykkösestä, mutta Bahia oli napannut sen jo ensimmäisestä "karsinnasta" marraskuun Prix de Bretagnesta. Neljässä B-lähdössä, Bretagnessa, Bourbonnaisissa, Bourgognessa ja Belgiquessa kolmelle parhaalle oli tarjolla paikka Euroopan suurimmassa ravilähdössä, ja Bahia sijoittui Bretagnessa kolmoseksi. Startatessaan ensi pyhänä tamma on mukana kolmannessa Prix d'Ameriquessa. Aiemmat ovat tuottaneet parhaimmillaan sijoitukseksi seitsemännen sijan viime talvelta. Kilpailutus on tiukkaa, sillä viikkoon mahtuu nyt kaksi kivikovaa kisaa, ja Cornulierissä juosseista harva on onnistunut Ameriquessa.

Prix d'Ameriquesta 2021 on tulossa varsin ranskalaispainotteinen, sillä mukaan ovat Pohjoismaista päässeet vasta viisisvuotias Power Ruotsista ja Norjan Moni Viking. Italiasta mukaan ja matkaan ovat päässeet Victor Ferm ja Vivid Wise AS. Jälkimmäisen omistaja Scuderia Bivans Srl on toki pääomistaja myös suosikin Face Time Bourbonin taustalla.

Pääset tästä Cornulierin tuloksiin, oikessa yläkulmassa replay-kohdasta pääset lähdön videoon.

Toistaiseksi paikan Prix d'Ameriquessa lunastaneet (lista valmistuu viikolla):

t. Bahia Quesnot (Scipion Du Goutier), valmentaja Junior Guelpa

t. Billie De Montfort (Jasmin De Flore), Sebastien Guarato

t. Chica Des Joudes (Jag De Bellouet), Alain Laurent

o. Davidson Du Pont (Pascha Du Pont), Jean-Michel Bazire

t. Delia Du Pommereux (Niky), Sylvain Roger

o. Diable De Vauvert (Prince d'Espace), Bertrand Le Beller

o. Face Time Bourbon (Ready Cash), Guarato

t. Feerie Wood (Rockfeller Center), Lauren Claude Abrivard

o. Feliciano (Ready Cash), Philippe Allaire

o. Gu d'Heripre (Coktail Jet), Philippe Billard

o. Moni Viking (Maharajah), Pierre Vercuysse, Norja

o. Power (Googoo Gaagaa), Robert Bergh, Ruotsi

o. Victor Ferm (Nad Al Sheba), Bazire, Italia

o. Vivid Wise AS (Yankee Glide), Alessandro Gocciadoro, Italia