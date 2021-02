Kuva: Ville Toivonen

Korona alkaa olla selätetty, ja Antti Ala-Rantala katsoo tulevaan valoisin mielin. Talliin tulee lähipäivinä uusi mielenkiintoinen nimikin, Fast Food Hanover.

Antti Ala-Rantalan tallissa on jälleen muuttoliikettä. Tulopuolella on USA:ssa syntynyt Fast Food Hanover. Lähtijöiden joukossa on Sambuca Knight, joka loukkasi hankosidettään.

”Sambuca Knightin kuntoutuminen vaatii neljästä kuuteen kuukautta. Ruuna meni eilen Peräsalon Janille. Omistajakimppa halusi sitten uuden hevosen, ja Raunion Tapani tarjosi Fast Food Hanoveria. Kaupat tehtiin eilen”, taustoittaa Antti Ala-Rantala.

Koko kilpauransa Jörgen Westholmilla valmentautunut Fast Food Hanover on Cantab Hallin poika. Sen emä Frenchfrysnvinegar oli suurenmoinen 09,6-aikainen kilpatamma, joka menestyi isoissa ikäluokkalähdöissä ja tienasi yli miljoona dollaria.

Fast Food Hanoverin ennätys on 12,0aly, ja ruunan voittosumma kipuaa hieman päälle 45 000 euroon. 6-vuotias on ravannut kilpaa 38 kertaa. Voittoja on tilillä neljä, kakkosia kahdeksan ja kolmosia viisi.

Ruunan tähänastisen uran menestyksekkäin kausi oli 2019, jolloin se ravasi ennätyksensä, saavutti kolme ykkössijaa sekä kaksitoista himmeämpää tototilaa. Viime vuonna Fast Food Hanover kisasi 13:sti ja voittoja lohkesi yksi kappale, samoin kakkosia.

”Varsinkin toissa vuonna ruuna oli tosiaan hyvä. Viime kaudellakin Fast Food Hanover paukutteli montéssa 14-15-tuloksia, mutta jälki ei ollut samanlaista kuin edellisellä kaudella. Viimeisimmässä startissaan (Solvalla 27. tammikuuta) ruuna oli suorastaan huono. Se ei ollut juoksussa yhtään mukana. En tiedä, mistä siinä kiikasti. Hevonen oli kuitenkin ilmoitettu jo torstaisiksi Bergsåkeriin, mutta Fast Food Hanover jää sieltä pois, sillä ruuna on tarkoitus saada Suomeen mahdollisimman nopeasti. Luultavasti lauantaina Fast Food Hanover on jo täällä”, Ala-Rantala kertoo.

Hän luettelee tekijöitä, joiden johdosta Fast Food Hanover alkoi kiinnostaa.

”Hevonen on ollut koko ikänsä täysin terve, ja näen, että siinä on sisällä voimavaroja. Sukua löytyy, Fast Food Hanover maksoi varsahuutokaupassa 60 000 dollaria. Paikanvaihdos ja muut elementit saattavat tehdä ruunalle terää. Se on sellainen ovela hevonen, että lokakuun voitossakin oli kuski Marcus Liliuksella loppukurvissa ajo päällä ja se jäi kärjestä, mutta suoraa ruuna tuli sitten omaa vauhtiaan.”

Ala-Rantala sanoo, että hevosmarkkinoilla on tällä hetkellä rauhallisempaa, eikä starttareita ole suuremmin tarjolla.

”Suomesta tällaisia Fast Food Hanoverin kaltaisia ei löydy nyt lainkaan. Syksyllä, kun varsat tulevat talleihin, on tarjontaa sitten enemmän. Varmasti myös Ruotsin nouseva palkintopotti vaikuttaa laskevasti heikäläisten myyntihalukkuuteen.”

Ala-Rantala kertoo, että hän on ollut vaimonsa Tiinan kanssa koronaviruksen kourissa.

”Olo alkaa helpottaa, edelleen yskittää. Viikko sitten lauantaina ajoin hevosia, ja se vei kuntoa taaksepäin ja nosti taas kuumeen. Muuten on yritetty olla iisisti, eikä kuumetta olekaan ollut yli viikkoon. Vähän olen kengitellyt kyllä. Nuhaisuutta, yskimistä, kuumetta ja makuaistin muuttumista, siinä niitä oireita. Ja veto on ollut pois. Mulla karanteeni kestää torstaihin asti. Ilmoitin itseni jo Ouluun lauantaiksi ajamaan, mutta katsotaan lopullista tilannetta sitten voinnin mukaan. Tosi varovaisia on oltu kaiken aikaa, mutta tauti näköjään tulee jos on tullakseen”, Ala-Rantala miettii.

Ala-Rantala katsoo koronasta huolimatta luottavaisena eteenpäin.

”Tallissa on hyvä kalusto. Kelit alkavat parantua ja aurinko nousee korkeammalle. Tietenkin raviurheilu on sellainen laji, että aina jossain kohti vastustaakin, vaikka menestystäkin tulisi.”