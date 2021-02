Kaj Närhinen repäisee: ravialan yrittäjäksi Dalatravetin urheilujohtajan paikalta

Mikkeliläislähtöinen Kaj Närhinen on viime vuodet vetänyt Dalatravetin eli Rommen ja Rättvikin ravien kilpailutoimintaa. Nyt Närhisellä on edessään uudet kuviot.

Karolina Jakobsson

Kaj Närhisen perheessä harrastetaan muutakin kuin raviurheilua.

Närhinen on urallaan tehnyt ja tekee myös ravitoimittajan hommia päätyön ohella. Miksi mies jäi sivuun vakaan leivän syrjästä ja tuleeko hänestä näin kokopäivätoiminen toimittaja?

"Ei ole mitään draamaa taustalla", Närhinen valaisee.

"Aika aikaa kutakin. Tätä sarkaa on nyt takana kahdeksan vuotta, ja ajatus uudesta suunnasta on kytenyt jo jonkin aikaa, vaikka työ on ollut mukavaa. Korona-aikana paljolti etätöissä on ehtinyt miettiä aiempaa enemmän elämää, ja ajattelen antaa perheelle paremmin aikaa jatkossa, vielä kun lapset haluavat viettää aikaa isän kanssakin. Kolme lastani ovat ovat kouluiässä. Vanhin on 13. Itse täytän kohta 40, mutta ei tässä mistään ikäkriisistä kyllä ole kyse. Työnantaja on suhtautunut ymmärtävästi toimittajahommiini ja toivottavasti niitä jatketaan. Kuitenkaan yritystoiminta ei rakennu pelkästään toimittajantyön varaan."

"Raviurheilun parissa jatketaan. Nykyinen vaimo Karolina Jakobson on työskennellyt ikänsä alalla ja on Rättvikin nuorisovastaava sekä ravikoulun pitäjä tällä hetkellä, joten meidän elämä on raveja aika paljon. Työuralla on syntynyt hyvät kontaktit pohjoismaisiin alan toimijoihin, ja siltä pohjaltakin yritystoimintaa suunnitellaan. Alustavia asioita on sovittu yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta katsotaan myös mihin nämä suunnitelmat johtavat pikkuhiljaa. Ajatus uuden aloittamisesta on ollut mielessä ainakin vuoden, ja suunnitelmat ovat sen verran pitkällä, ettei mitenkään tyhjän päälle jäädä. Eikä perheellisenä asuntolainan maksajana niin voisi toimiakaan. Jatkan vielä Dalatravetin palveluksessa kuukauden tai kaksi riippuen miten seuraajakuvio ratkeaa."

Onko ikävä kotimaahan?

"On ja ei ole. Koronavuosi on ollut ikävä, kun sukuloiminen Suomen ja Ruotsin välillä on ollut vähäistä. Elämä on kuitenkin nyt täällä Ruotsissa, lasten ystävät ja koulut sekä vaimon työ, eikä Falunista (Rommen ja Rättvikin puolivälistä) olla muuttamassa mihinkään. Raviurheiluun liittyvien töiden tekemiseen Ruotsi on hyvä paikka Pohjoismaissa. Täällä on toki omat ongelmansa täälläkin, kuten joka paikassa, mutta periaatteessa alalla menee aika hyvinkin. Nyt on jännä nähdä, millaiseksi raviurheilu tuotteena muuttuu ns. koronanjälkeisessä maailmassa."

Kaj Närhinen on MT Ravinetin vakituinen avustaja. Aiempaa ravitoimittajataustaa hänellä on mm. Länsi-Savon palveluksesta.