Täällä aina totossa, Ruotsissa vain joka neljännessä kisassaan – Blue Max Inn palasi Suomeen

Ville Toivonen

Juuso Holttisen talli sai mielenkiintoisen lisän 5-vuotiaasta sukuruuna Blue Max Innistä. Tallin tähtiin kuuluva Piteraq lähtee keskiviikkona kaatamaan "karhua" eli Credit To Lovea.

Onkel Invest Oy:n omistaman Blue Max Innin reilun vuoden kestänyt Ruotsin reissu on päättynyt. Huippusukuinen ruuna on siirtynyt Juuso Holttisen hoiviin.

Blue Max Inn aloitti uransa 3-vuotiaana Markku Niemisen treenistä lupaavasti. Ruuna ravasi seitsemään kisaan neljä voittoa ja kolme himmeämpää totosijaa. Suomen Blue Max Inn hyvästeli kolmen ykkössijan putkella.

Ruotsissa ruuna kisasi Björn Goopin väreissä. Menestys ei ollut odotettua, sillä kahdeksasta kisasta oli saldona vain kaksi kolmatta sijaa.

”Viikon Blue Max Inn on tässä ollut. En osaa sanoa, mistä kiikasti Ruotsissa. Ruuna oli tasainen, eikä tullut loppua niin kuin Suomessa. Sen voittosumma ei vastaa hevosen kykyjä”, aprikoi Juuso Holttinen reilut 11 000 euroa radoilta rahaa ravanneesta uudesta suojatistaan.

”Blue Max Inn on nopea ja se jaksaa mennä. Muutaman lenkin olen ruunalla ajanut, ja jos hämminkiä ei tule, niin parin viikon päästä startattaneen. Blue Max Inn oli tänne tullessaan hienossa kunnossa ja terve.”

Blue Max Innin isä on Yankee Glide ja emä Atlantin takana varsana mukavasti menestynyt Met's Inn. Sen varsoihin kuuluu vuoden 2018 The Hambletonianin kakkonen, 09,2-aikainen Met's Hall. Ori kiisi tappiokisassaan The Red Milen radalla lukemat 08,2. Met's Hall voitti Harry M. Zweig Memorialin ja piti takanaan supertamma Manchegon.

Maaliskuussa 40 vuotta täyttävä Holttinen on tyytyväinen tallinsa tilanteeseen.

”Tässä on asiallisia kilpureita ja mukavia varsoja. Lauantaitason menijöitä saisi tietty olla enemmän. Olen koettanut etsiä Top of the Worldin seuraajaa, mutta kultadivarihevosia on hankala löytää. Joko niitä ei ole myynnissä, tai jos sattuu olemaan, niin silloin hinnat ovat Suomeen suhteutettuna pilvissä”, Holttinen sanoo.

Hänen tallinsa ässiin kuuluva Piteraq kohtaa keskiviikkona Vermon Toto65-päätöksessä Credit To Loven. Holttinen uskoo vahvasti omaansa.

”Just tulin Piteraqin kanssa lenkiltä. Hevonen oli virkeä, ja se oli palautunut vaativasta viime kisastaan hyvin. Ruuna on ollut keulasta tosi sinnikäs, ja katsotaan miten meille käy Credit To Lovea vastaan. Mulla on Piteraqiin kova luotto”, kommentoi Jokimaan mies Holttinen.