Lauantaina pysähtynyt Elian Web menee tutkimuksiin - Melkko itse myös toipilaana

Anu Leppänen

Katja Melkon ja Janne Sorosen silmäterä Elian Web huolestutti vaisulla käytöksellään lauantain Ruotsin kultadivisioonassa, mutta tällä hetkellä ruuna voi onneksi hyvin.

Elian Web oli pelihevosia Eskilstunan viime lauantain kultadivisioonassa, mutta ruuna pysähtyi suorastaan jo ensimmäisellä kierroksella ja keskeytti - kaikki ei ollut kunnossa. Hevosen palautumisestakin kantautui huolestuttavia uutisia, mutta nyt kaikki on Katja Melkon mukaan normaalisti.

"Oli aika pelottava tilanne, kun 'Eetu' löi tuolla tavalla lössiksi oikeastaan alun jälkeen", Katja Melkko kommentoi.

"Seurasin raveja kotoa olkapääleikkaukseni jälkeen, ja tuntui hurjalta, kun ruuna katosi kuvista. Janne (Soronen) soitti sitten raporttia, että ei mitään akuuttia hätää, mutta hevonen palautuikin huonosti. Sydän löi pitkään kovaa ja ehkä hieman epärytmisestikin välillä. Nyt ruuna voi aivan normaalisti kotona ja on oma iloinen itsensä. Kuitenkin se saa nyt huilia, ja ensi viikolla mennään oikein perusteellisiin tutkimuksiin."

Katja Melkko itse kävi viime viikolla Suomessa hoidattamassa olkapäätään leikkauksella.

"Nyt olen vähän aikaa yksikätinen, mutta koitan malttaa. Ehkä hyvää harjoitusta minulle, kun tahdon mieluummin tehdä itse, enkä delegoi välttämättä tarpeeksi. Nyt täytyy harjoitella sitä. Elian voi samoin nyt keskittyä johtamaan orkesteria ja antamaan ohjeita nuoremmilleen, ainakin niin kauan kuin tiedetään että kaikki on kunnossa."

Melkon isolla tallilla, 51 valmennettavaa, on edessä normaalia rauhallisempi loppuviikko. Lauantain Solvallan T75-finaaleissa starttaa kaksi ja perjantaina Eskilstunan T65-lounasraveissa yksi.

"Perjantain Joker Boko (perjantain T65-2) on sxen tuntuinen, että sillä olisi kykyä enempään, mutta se ei tunnu antavan kaikkeaan raveissa. Treeniä on tiivistetty ja koitetaan löytää ruunan kanssa oikea sävel. Se sai hyvän paikan, muta en uskalla luvata menestystä, ennen kuin ruuna esittää taas jotain."

"Essie Gonzales (lauantain T75-4) jäi viime lauantaina pussiin, mutta se voi tehdä hyvääkin. Tamma on saanut paljon rahaa lyhyessä ajassa, mutta tuntuu ihan hyvältä hevoselta. Paikka on hyvä, mutta vaikea veikata, miten Essie pärjää koko ajan koventuvan vastuksen kanssa?"

"MAS Capacity (T75-7) sai viimeksi onnistumisen. Tuuriakin oli, mutta ruuna oli erityisen rauhallinen ja hyvä ajaa koko päivän ja on ollut sitä kotonakin viime aikoina. Ehkä se alkaa viisastua? Paikkakin voi olla ihan hyvä, siitä varmaankin pääsee ainakin ravia, kun ei tarvitse yrittää ihan täysillä. Lähtö on hyvä, mutta niin on Capacitykin, enkä unohtaisi sitä kokonaan peleistä."