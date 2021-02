Okkolinin tallissa liikettä: Kunkku Evo, Ovi, Avot ja Norjan ihme

Teemu Okkolinin tallista on lähtenyt lupaava Ovi, mutta tilalle on tullut hienosukuinen Kunkku Evo, Norjassa syntynyt Röyns Kristine ja jo yhdeksän ikään ehtinyt Avot.

Ville Toivonen

Teemu Okkolin on menettänyt Ovin mutta saanut useampia uusia hevosia valmennukseen.

Lisäksi viime viikolla puhutti Okkolinin valmennettavista mm. Maatian Tähti (Liising), jonka torstain esitys lupaa menestyksen jatkuvan vielä pitkään. Kuusivuotias Petri Lahti-Luopan ja Suvelan Tallin omistama tamma jatkaa lauantaina Porissa T75-lähdössä. Lupaava Ovi ei ehtinyt olla pitkään tallissa, mutta Okkolinin Orimattilan tallissa on toisaalta kolme mielenkiintoista uutta tulokasta.

"Ovi ei sopeutunut ison tallin kuvioihin", kertoo Okkolin.

"Se ei rauhoittunut ollenkaan, ja omistajan pitää yrittää jotain muuta. Kunkku Evo on oma hevoseni. Suku kiinnosti, ja tehtiin kaupat Petri Hedmanin kanssa. Minulla oli valmennuksessa aikanaan Kunkku Evon veli Tähti Aprilli (A.T.Veli), joka oli oikein lahjakas ja aloittikin hyvin. Kuitenkin sen polvia operoitiin, eikä hevonen enää herännytkään nukutuksesta. Se kulki ihan uran alkuun jo 28-vauhtisen toisen kierroksen ja lupasi kyllä paljon. Se ei kylläkään enää ollut minulla valmennuksessa tuon onnettomuuden sattuessa."

Kunkku Evon (Jokivarren Kunkku) emä Tähti Taika on Tähen Tuurin (Viesker) 21,2 ja 157880 euroa täyssisko.

"Suku on hyvä ja hevonen hieno. Huomenna se tosi ruunataan, koska vähän turhan touhukas se on ollut. Avot (Villihotti) menee koelähdön huomenna. Se on jo yhdeksän, mutta ihan juoksijan tuntuinen, ja kilpaileminen aloitetaan aika heti. Oriilla on ollut nuorempana harmia, mutta nyt se menee hyväntuntuisesti."

"Röyns Kristine on ollut jonkin aikaa. Sitä on hoidettu - ihan perushuoltoa vain. Tamma treenaa hyvin ja tuntuu juoksijalta. Ravi on hukkunut lopussa, mitä olen katsellut, mutta nyt se tuntuisi kyllä jaksavan ja odotan alkua ihan mielenkiinnolla - siihenkään ei mene enää kauaa. On päästy treenaamaan ihan kunnolla."

Pärjääkö Maatian Tähti lauantaina?

"No, tykkään kyllä kovasti tammasta. Se on oikein kyvykäs sarjoihinsa ja voi mennä urallaan aika pitkälle. Kyllä ihan hyvät mahdollisuudet pitäisi olla. Viimeksi mentiin jo aika juosten ja voimia jäi silti varastoonkin."