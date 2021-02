Kaksinkertainen Toto75-voittaja Justine Case etsii kultasuonta Seinäjoelta

Kaudella 2019 peräti seitsemän ykkössijaa saalistanut Justine Case on vaihtanut Anniina Korkiatuvan talliin. Debyytti uusista väreistä on edessä jo perjantaina.

Terhi Piispa-Helisten

Justine Case kolkutteli 4-vuotiaana tammaikäluokan eturiviä. Lakeuksille kilpailuliisinkiin suuntaava tamma oli Peanutsin voittamassa kesän 2019 Best Princessissä neljäs.

6-vuotias Justine Case hyvästeli Tapio Perttusen tallin viime tiistain Teivon kakkossijan myötä. Liki 36 000 euroa ansainnut 12,5-aikainen Knows Nothingin tytär muutti raviurheiluun kovasti panostavan parikymppisen Anniina Korkiatuvan valmennukseen.

Justine Casen tähänastisen uran huippukausi oli 2019. Tamma voitti tuolloin seitsemän kertaa ja otti viisi kakkossijaa. Täysosumista kaksi tuli Toto75-tasolta. Viime kaudella Justine Case ei tehnyt talletuksia voittotililleen, mutta 16:sta kisasta lohkesi neljä himmeämpää totosijaa. Yhteensä Justine Casen statistiikka kirjataan luvuin: 58 8-10-6.

”Nea Interiors Oy:n eli Pekka Kairtamon ja Nea Vikströmin kanssa on tehty jo pitkään yhteistyötä. Meidän Elmo Exceptionalkin on ostettu heiltä. Pekka soitti pari viikkoa sitten ja tarjosi Justine Casea kilpailuliisinkiin. Kyseessä on mielenkiintoinen hevonen, ja hetken tuumattuani sopimus tehtiin. Tamma saapui vajaa viikko sitten Seinäjoen ratatallille”, Anniina Korkiatupa kertoo.

Avaus uudelta treenarilta on edessä jo perjantaina Seinäjoen ravien kuudennessa lähdössä.

”Tapsa (Perttunen) kehui, että hevonen on nyt huippukunnossa. Katsotaan, kuinka tallin vaihto ja uudet ihmiset vaikuttavat perjantain startissa”, Korkiatupa aprikoi.

Vuodenvaihteessa talliin hankosidevammastaan toipumaan tullut SHKL Cupin kakkonen Exit Fastback on ruunattu.

”Oriina sen jalka ei olisi kestänyt, kun tammat sekoittivat sen elämää. Hevonen on kävelytreenissä, ja hangessa ajetaan niin kauan kuin lunta on”, Korkiatupa kertoo.