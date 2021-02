Ravikuningas jälleen hengenvaarassa – ”Tämä tuntuu olevan hyvien hevosten kirous”

Hallitseva ravikuningas Evartti on ollut tänään leikkauksessa. Oriin ohutsuoli oli joutunut puristukseen. Evartti oli isossa operaatiossa suolisto-ongelmien vuoksi jo kesällä 2018.

Terhi Piispa-Helisten

Ravikuningas Evartilla on jälleen edessään taistelu elämästä ja kuolemasta.

Kuninkaan valmentaja Antti Ojanperä sanoo havahtuneensa tilanteeseen, kun heidän tallillaan hoitajana työskentelevä Anniina Pekonen ilmoitti aamulla, ettei ruoka ollut maistunut kuninkaalle. Vaikka Evartti vaikutti muuten suhteellisen normaalilta, Ojanperä suuntasi hevosen kanssa välittömästi kohti Laukaan klinikkaa.

”Siellä oriin pulssi oli hillitysti 36, ja suolistoäänetkin kuulostivat ihan kivoilta. Hevonen vaikutti vain vaisulta. Puolen tunnin päästä pulssi oli sitten jo 45. Vaikka tilanne ei näyttänyt kriittiseltä, vaisto sanoi muuta. Laukaalla ei ollut valmiutta välittömään leikkaukseen, joten lähdimme ajamaan kohti Viikkiä”, Ojanperä kertoo.

”Lahden kohdalla ori meni pötkölleen. Se oli tuskainen, ja annoin pojan pötkötellä. Olin tosi huolissani ja ajattelin, että tämä ei pääty hyvin. Onneksi tilanne vähän laukesi Lahden jälkeen.”

Leikkaus kesti Viikissä kolme ja puoli tuntia. Ojanperän mukaan Evartti on ollut jaloillaan pari tuntia.

”Kaikki mahdolliset riskit ovat silti edelleen olemassa. Evartin maha avattiin kuitenkin jo toista kertaa. Suoli ei ollut kuoliossa, ja se lähti supistelemaan normaalisti. Vaaran vyöhykkeellä tässä kuitenkin ollaan vielä monta viikkoa. Jokainen voitettu tunti on eteenpäin. Vielä eivät todennäköisyydet ole meidän puolella. Ei tässä voi oikein muuta tehdä kuin odottaa ja rukoilla”, Ojanperä huokaa torstai-iltana kello 20.30.

”Raivion Paulille soitin matkalta ja sanoin, että nyt on meidän vuoro mennä Viikkiin.”

Ojanperä on ymmällään tapahtuneesta.

”Eilen ajoin Evartilla, ja oikein kehuin Jutalle (Ihalainen), miten letkeältä ori tuntui. Ja nyt ollaan tässä toisessa ääripäässä. Evarttia on liikutettu joka päivä, ja ori on juonut todistettavasti yli 40 litraa vuorokaudessa. Eläinlääkärikin sanoi, ettei tätä voinut ehkäistä mitenkään, ei homma ollut meistä kiinni. Jotain herkkää Evartilla on mahassaan, kun taas tapahtui tällaista. Normaalioloissa oriilla ei ole mitään ongelmia vatsansa kanssa, siksi tätä ei ymmärrä”, Ojanperä aprikoi.

”Vaikka kuinka yrittää, niin näin kävi. Tämä tuntuu olevan hyvien hevosten kirous.”