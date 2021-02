T.Rex jää kuumeen vuoksi pois Porista - Mr Big Star Mäki-Tulokkaan lauantaisauma

Anu Leppänen

T.Rex on Tapio Mäki-Tulokkaalle ja Annika Aallolle erityisen läheinen hevonen.

Mäki-Tulokas ilmoitti kolme hevosta tämän päivän Porin T75-raveihin, mutta joutuu lähtemään vain kahdella matkaan Forssasta. Kuumeeseen sairastunut T.Rex vaikuttaa valmentajan mukaan kuitenkin jo "ihan hyvältä".

"Ottaa päähän kuin pientä oravaa, kun T.Rex olisi vaihteeksi saanut hyvän paikan", Mäki-Tulokas huokailee.

"Kuitenkin kun miettii viime aikojen ravikuninkaallisten kohtaloita, niin tämä on aika pientä. Kannattaa pitää jalat maan pinnalla. T.Rexillä kävi yhtenä päivänä lämpö 40:ssä, mutta se oli päivässä ohi. Kuitenkin veriarvoissa oli vielä eilen sen verran sanomista, ettei haluttu nyt lähteä. Kuume tuli oudosti vasta pari päivää Oulun reissun jälkeen. Ruunalla on joskus ollut kuljetuskuumeen kaltaisia oireita, mutta tämä tuli oudon jälkijunassa. Kun voi olla edessä Kavioliiga Grand Prix parin viikon päästä, niin passataan siksikin tämä ja toivotaan, että kaikki olisi kunnossa silloin."

Onko Porin starttareilla saumoja?

"Mr Big Star (T75-4) tuntuu hyvältä ja on hyvällä paikalla. Se voisi pärjätä, mutta kysymys on mm. riittääkö lähtönopeus Redhot Tap Dancerille, vai miten lähtö pitää taktisesti ajatella? Se on kuitenkin Santtu Raitalan mietittävä, ei minun. Saumaa on joka tapauksessa."

"Didi Hoss (T75-5) vaatii vielä lisää startteja. Iso tamma vaatii reipasta liikettä, ja vielä tässä kohtaa ollaan tyytyväisiä, jos saadaan jotain rahaa."

"Embossed Lemon (sunnuntain Lahden T5-3) on hyvä sauma. Se on ollut paljon vapautuneempi, kun jätimme obersekin pois. Forssassa tuli laukka, kun se polki putsin irti alussa, mutta silloinkin hevonen oli hyvä ja samoin viimeksi."

"Vermon keskiviikossa William Birdland (T65-4) ei riittäne Don Williamsille, mutta muuten asiat ovat hyvin. Odotan oriilta aika hyvää kautta tänä vuonna, niin mukavasti nyt on mennyt. Overdosella (T65-6) joutuu tuossa varmaan pakittamaan hännille. Se lähtisi lujaa, mutta lataaminen alkuun maksaisi varmaan liikaa, ja muutenkin yritetään ajaa välillä nätisti ja kehittä hevosta. Menestys olisi hänniltä kuitenkin tuurin varassa - se riippuisi siitä, miten keulalla ajetaan. Eli tässä menestys voi olla tiukassa."

