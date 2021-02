Huutokauppansa kallein hevonen Jeppas Tarpon Tapio Mäki-Tulokkaan talliin

Viime viikkoina menestystä keskiviikko- ja lauantaitasoilta niittänyt tammelalaistreenari Tapio Mäki-Tulokas on saanut valmennukseensa mielenkiintoisen nimen, Jeppas Tarponin.

Arkistokuva: Anu Leppänen

Tapio Mäki-Tulokkaan treenattavat juhlivat viime viikolla sekä Toto65- että Toto75-tasolla. Tallin uudella tulokkaalla Jeppas Tarponillakin riittävät rahkeet keskiviikko- ja lauantaikisoihin.

Viime kaudella Ruotsissa 13:sta kisastaan kolme voittanut ja lisäksi neljä kakkosta sekä kolme kolmosta saalistanut 5-vuotias Jeppas Tarpon (Infinitif) vaihtoi joulun alla Traveran huutokaupassa omistajaa. Hieman alle 30 000 euroa tienanneen ruunan osti Kari Lähdekorvelta 170 000 kruunulla Aleksi Svart. Hinta oli Traveran senkertaisen huutokaupan korkein.

MT Ravinetille antamassaan haastattelussa Svart kertoi etsivänsä hankinnalleen uutta valmentajaa. Etsintä on päättynyt ja treenari löytynyt: Jeppas Tarpon muutti Tapio Mäki-Tulokkaan talliin.

”Ruuna on tässä jo hetken ollut, sieltä tammikuun puolivälistä lähtien. Jeppas Tarpon on enemmän vahva kuin maileri, ja hyvinhän se meni edelliseltä valmentajaltaan. Koetetaan viedä hevosta edelleen eteenpäin. Huhtikuussa tullaan varmasti radoille, maaliskuu vielä treenataan. Jeppas Tarpon on aiemmin asustellut eteläisessä Ruotsissa, eikä se ole tottunut hokkeihin, joten odotellaan hiekkaratoja ennen kuin startataan”, Tapio Mäki-Tulokas miettii.

Valmentaja oli katsellut uuden suojattinsa Ruotsin kisoja analyyttisesti.

”Ruuna oli siellä pikkuisen vasemmalla ohjalla, ja sillä olikin varustuksessa smurffilappu. Koetetaan saada Jeppas Tarpon suoremmaksi. Ruunaa on hierottu täällä meillä, ja kyllä se ihan hyvältä alkaa vaikuttaa.”