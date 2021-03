Hevosopiston uusi puheenjohtaja Laura Airaksinen myöntää koulutusyhtiön sisäiset vaikeudet – "Kaikki energia ja voimavarat pitää silti nyt pystyä kohdentamaan luottavaisesti kohti tulevaa"

SRL / Sonja Holma

Laura Airaksinen on liike-elämän hallitusammattilainen, jolla on kokemusta myös SRL:n puheenjohtajana. Hevosopiston hallitukseen hän tekee paluun johdettuaan sitä vuoden ennen Thomas Steniusta.

Hevosopiston puheenjohtajaksi noussut Laura Airaksinen korosti tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa työrauhan merkitystä Suomen suurimman koulutusyhtiön saamiseksi läpi koronasta ja pitkällä ajanjaksolla kertyneistä taloushaasteista.

"Minulla on kaikki sympatia Hevosopistolla työskenteleville, kun rupeama on varmasti ollut riivatun raskas. Toimintaympäristön paine ja siihen päälle korona on ollut kohtuuton johdolle ja koko henkilöstölle. Yksikin näistä haasteita olisi riittänyt vastoinkäymiseksi", hän sanoi viitaten vain epäsuorasti epäilyihin, joita on vellonut kuluneen talven ajan koulutusyhtiön johtamisesta.

"Kaikki energia ja voimavarat pitää nyt pystyä kohdentamaan luottavaisesti kohti tulevaa."

Airaksinen ei lähtenyt spekuloimaan sillä, että omistajat hyväksyivät viime vuoden tilinpäätöksen mutta eivät myöntäneet vastuuvapautta aiemmalle puheenjohtaja Thomas Steniukselle, toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäelle ja hallituksen kuudelle jäsenelle.

Hän arvioi silti, että Mansikkamäen asema ei ole ensimmäisenä listalla, kun uusi hallitus kokoontuu ja ryhtyy luomaan tilannekuvaa. Henkilöstön jaksamisen hän nosti tärkeysjärjestyksen kärkiasioihin.

"Paljon vaaditaan sitkeää vääntöä ja tarvitaan saumatonta hyvää yhteistyötä kaikkien taholta. Hallituksen, operatiivisen johdon ja omistajien kanssa tehtävämme on varmistaa henkilöstölle työrauha ja suunnata energiat tulevaan."

Uusi puheenjohtaja piti hyvänä asetelmaa, että yhtiökokouksessa osa hallituksesta vaihtui mutta kolme jäsentä tuo myös jatkuvuutta. "Rahoituspohjan vahvistaminen, koulutuksen turvaaminen ja kiinteistöt, niitä kaikkia ryhdytään sopivissa palasissa taklaamaan, kun kokonaiskuva on luotu."

Hevosopisto ei ole hänelle vieras, sillä hän kuului sen hallitukseen ja johti myös puhetta vuoden juuri ennen kuin Stenius valittiin puheenjohtajaksi vuonna 2018.

Aiemmin sekä terveyspalveluiden että kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana ja eri hallituksissa työskennelleenä Laura Airaksinen pitää voimakastakin omistajaohjausta hyvänä silloin, kun omistajat löytävät keskustellen linjan huolehtia yhtiön tulevaisuudesta.

"Uskon, että siihen luodaan uusi rakenne Hevosopistollakin, kun selvästi sille on tarvetta. Sama näkymä tulevasta on tärkeää. Keskustelua ja linjausta pitää käydä läpi yhdessä ja avoimesti" hän totesi.

Erityisesti keskustelua tarvitaan tilanteessa, jollainen Hevosopistolla on nyt: näkymä tulevasta on koronan vuoksi sumea, oppivelvollisuusiän nosto tuo uusia haasteita koulutukselle ja yhtiö on edelleen keskellä talouden ja toiminnan sopeuttamista.

Pauliina Mansikkamäki itse vastasi omaan asemaansa niin, että jokainen johtaja arvioi jatkuvasti vaikeiden vaiheiden keskellä, olisiko jotain pitänyt tehdä paremmin tai toisin.

Mansikkamäen mukaan avi ilmoitti Hevosopiston johdolle perjantaina, että viranomaiset eivät lähde selvittämään ryhmän tekemän valituksen perusteella yksittäisten esimiesten tai johtajien toimia. Avin koko raporttia joudutaan silti siis yhä odottamaan.

Hän painotti silti, että Hevosopisto on pyytänyt aluehallintovirastolta (avi) selvitystä niistä yksittäisistä ongelmista, joihin 16 hengen tekemässä kantelussa otettiin kantaa. Yhtiön johto haluaisi näin saada selville, miksi käytössä olleita kanavia muun muassa valitusten tekemistä johdolle nimettömänä, ei ole käytetty.

"Voi olla jäänyt jokin aukkopaikka toimintaamme, kun on niin paljon jouduttu käymään läpi hankalia muutoksia viime vuosina", hän sanoi viitaten yhtälöön, jossa samaan aikaan on pitänyt sopeuttaa toimintaa nopeasti ja kehittää uutta.

Koronavuosi 2020 painoi Hevosopiston tuloksen 289 659 euroa tappiolle, kun liikevaihto putosi miljoonalla eurolla. Yhtiön koko liikevaihto oli viime vuonna 6 990 077 euroa.

Koronan vuoksi Ypäjällä ei pystytty järjestämään Pohjoismaisia mestaruuksia, joita piti olla peräti viidessä lajissa.

Koko henkilökunnan lomautuksilla ja jäädyttämällä korjausinvestoinnit talousvaikeuksiin kyettiin kuitenkin kohtuudella vastaamaan. Tästä vuodesta Mansikkamäki ennakoi koronan jatkuessa silti tappiollista kuten viime vuodestakin.

"Hevosopiston kiinteistöongelma alkaa olla räjähtämässä käsiin. Sitä ei voida laittaa valitettavasti jäähylle. Viime vuonna se siis laitettiin vuodeksi seisomaan, mutta toista vuotta niin ei voida toimia."

Rakennusten kanssa ollaan tilanteessa, jossa muun muassa vuotavia kattoja on pakko korjata ja siihen tarvitaan puskurien purkamista.

Pauliina Mansikkamäki piti silti koronavuotta osoituksena siitä, kuinka henkilöstön sitoutuminen, "hevosopistolaisuus", näyttäytyy parhaimmillaan.

"Yllättävässä kriisitilanteessa löydettiin ratkaisumallit, kuinka pitää kiinni opiskelijoista, ettei syntyisi koulupudokkaita. Samoin hevosten hyvinvoinnin turvaamisessa kaikissa tilanteissa onnistuttiin ja tapahtumia saatiin vietyä läpi turvallisesti", hän kiittää.

Kevään yhteishaku on alkamassa. Siinä voimaan astuu myös laajennettu oppivelvollisuus, joka ulottuu nuorten 18 vuoden ikään asti.

"Se on todella suuri asia. Emme tiedä vielä tarkasti, mitä maksuttomuus tarkoittaa käytännössä, mutta kustannuksia se ainakin tekee. Samaan aikaan käydään läpi koronakriisiä. On haastetta, kuinka turvaamme henkilöstön jaksamisen tämän keskellä."

