Uutistausta: Hevosopistolla ratkaisujen maanantai – "ongelmat eivät katoa, vaikka johtoon tulisikin vaihdoksia"

Kari Salonen

Hevosopiston miljöö on itsessään hieno paitsi koulutuksen myös hevosurheilun kannalta. Se on hyvin monelle suomalaiselle hevosalan toimijalle tavalla tai toisella tuttu ja tunteikaskin paikka.

Maan suurimman hevosalan koulutusyhtymän ilmapiiriongelmat ovat olleet esillä syksystä asti. Takana on kuitenkin pidempi kehitys: kymmenen vuoden kuluessa on käyty ainakin puoli tusinaa kertaa yt:itä.

Henkilökunnan sitoutumista on mitattu rankimman kautta. On suoranainen ihme, kun kuppi ei ole mennyt nurin jo aiemmin.

Ammatillisen koulutuksen määrärahojen leikkaus oli kova kaikille luonnonvara-alan oppilaitoksille vuonna 2016. Ypäjällä se muodostui lähes kohtalokkaaksi. Perinteikkään Siittolanmäen rakennusten korjausvelka oli pikkuhiljaa kypsynyt mahdottomaksi hoitaa käytettävissä olevilla rahoilla.

Tämä tiedostettiin Hevosopiston johdossa jo noin kymmenen vuotta sitten. Silti asiaa vain lykättiin.

Jälkiviisaus on luonnollisesti aina helpoin viisauden laji. On kuitenkin pakko esittää kysymys: missä on ollut omistajaohjaus? Miksi varsinkin korjausvelan ja liiketoiminnan suhteeseen ei puututtu aiemmin?

Hevosopisto on hevosalalle valitettavan elävä esimerkki siitä, mihin päädytään, kun välttämättömiä ratkaisuja lykätään toivoen niiden ratkeavan jollain onnekkaalla tavalla. Ja kyllä, tiedän toistavani tässä aiempaa kommenttiani mutta kertaus on opintojen äiti.

Mutkikkaan talousongelmien vyyhdin kärsijöinä on henkilöstö, joka on joutunut ponnistelemaan ensin rankkojen muutosten ja nyt vielä ikävän julkisuuden keskellä.

Oleellinen kysymys on myös, miten kaiken keskellä selviävät opiskelijat? Haluaako kevään yhteishaussa kukaan enää hakea maan suurimpaan oppilaitokseen? Jos uusia opiskelijoita ei tule, oppilaitoksen määrärahat putoavat entisestään.

Kun Hevosopiston uusi rehtori Pauliina Mansikkamäki sai vetääkseen myös toimitusjohtajan vastuun vuonna 2016 häneltä puuttuivat edeltäjien kannukset joko hevosalan ammattilaisena tai tosiharrastajana.

Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui keväällä 2018 juristi ja aiemmin SRL:n hallituksessa vaikuttanut Thomas Stenius. Juristien vaikutusta vahvistaa se, että hallituksen ulkopuolisena sihteerinä on toiminut Antti Linna.

Moni seikka todistaa siitä, että Hevosopistolla on törmätty toimintakulttuurisiin ja viestinnällisiin eroihin. Ei ilmeisimminkään ole puhuttu samaa kieltä henkilöstön kanssa, vaikka vaikeuksien keskellä juuri sitä olisi tarvittu.

Yhteentörmäys on ollut niin raju, että tammikuun lopulla 16 työntekijää lähetti aluehallintovirastoon (avi) yhteisen valituksen. Sen jälkeen myös talon johto teki oman selvityspyyntönsä aviin. Nämä tuovat toivottavasti aikanaan esiin, onko työsuojelussa ja johtamisessa todella tapahtunut moitittavaa ja miten asioita voidaan korjata.

Marraskuun lopun tiedotustilaisuudessa medialle vakuutettiin, ettei työterveyshuollosta ole tullut keskimääräisestä poikkeavaa hälyttävää tietoa. Henkilöstöön liittyvät asiat ovat siis luonnollisesti salassa pidettäviä yksityisyyden suojan vuoksi.

Jokainen Hevosopistolla säännöllisesti viime vuosina liikkunut pystyy kuitenkin toteamaan eräitä asioita. Henkilöstö on vaihtunut viime vuosina paljon ja avainhenkilöitäkin on ollut poissa sairauslomilla.

Lisäksi tuore ulkopuolisella tehty henkilöstötutkimus todistaa, että henkilöstö on hyvin jakautunutta liittyen johtamiseen.

Silti pitää muistaa, että viime mainittuja ilmiöitä havaitaan muissakin sellaisissa yrityksissä, joissa on käyty läpi raju sopetuskuuri ja työn määrä ja paine ovat kovat.

Lisäksi luottamushenkilöstö ei ole suostunut kommentoimaan tapahtumia medialle. Erikoista oli myös, että työsuojelun valitusta ei tehty ammattiliittojen tuella, vaan siihen otettiin avuksi kovan luokan juristi.

Ristiriidat siirtyivät nakertamaan myös hallituksen ja omistajien välejä talven mittaan. Koulutusyhtiön tulevaisuudesta siirryttiin sielläkin keskustelemaan julkisuuden ja juristien voimin. Päällimmäisenä näkyi SRL:n uuden johdon ja hallituksen puheenjohtajan Steniuksen välirikko.

Lisäksi Hevosopiston johto jätti syksyn ja talven tapahtumista myös rikosilmoituksen poliisille.

Kuten totesin jo verkon uutistaustassa tammikuun lopulla, Hevosopiston tilanne on varoittava esimerkki yhteiskunnassa yleistyvän kuplautumisen tuhovoimasta.

Alkuaan täysin perusteltu yritys tuoda esiin sisäisiä ongelmia julkisuuden kautta kääntyi julkisuudessa velloessaan ja sosiaalisen median vauhdittamana kierteeksi, joka on vienyt kyvyn normaaliin ratkaisujen hakuun yhteistyössä keskustellen.

Somessa Hevosopiston ympärillä on pitkään kiertänyt hyvinkin "omaperäisiä" tulkintoja tapahtumista. Niiden perusteella on pahimmillaan käyty ajojahtia niin koulutusyhtiön johtoa kuin viime viikkoina myös jäsenjärjestöjen johtoa kohtaan.

Olen Hevosopiston kriisin aikana korostanut peiliin katsomisen tarvetta ihan jokaiselta. Luen joukkoon myös itseni. Olen pari kertaa joutunut oikomaan omiakin uutisia vähintään puutteellisina, kun en ole selvittänyt asioita tarpeeksi monista lähteistä. Tällainen oli kohu suomenhevosten vähentämisestä, joka liittyi nykyisen strategian käyttöön ottoon vuonna 2018.

Viime viikot opiston ympärillä on ollut hiljaisuus. Viime vuoden tilintarkastus ja yhtiökokous saatiin kokoon ripeästi maaliskuun alkuun.

Ratkaisevaa on nyt, miten hyvin omistajat ovat löytäneet yhtiökokouksen alla toisensa. Vaihdokset johdossa näyttävät syntyneen luottamusrikon vuoksi melkoisen väistämättömiltä, mutta maanantai kertoo, mitä lopulta tapahtuu.

Yhtiökokous voi siis vaihtaa puheenjohtajan, hallituksen jäseniä tai heidät kaikki. Lisäksi yhtiökokous antaa tai ei anna vastuuvapautta hallitukselle ja toimitusjohtajalle menneen vuoden taloudenhoidosta.

Paineet ovat kovat. Hevosopiston maine on kärsinyt. Kevään yhteishaku tulee osoittamaan, kuinka se näkyy opiskelemaan hakevien määrissä.

Pikaisia ihmeitä on silti turha odottaa. Ongelmat eivät katoa, vaikka johtoon tulisikin vaihdoksia.

Lieneekin tarpeetonta sanoa se, minkä omistajat ovat varmasti nyt oppineet. Omistajaohjaus vaatii taitoa, paneutumista ja kirjattuja linjauksia.

Korona vei viime vuoden tuloksen jos ei miinukselle, niin lähelle sitä ja rakennuskannan hoitoon tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma. Ilmapiirin puhdistaminen vanhoista taakoista tulee olemaan lievästikin kuvaten vaativa ponnistus. Siihen tarvitaan henkilöstölle työrauha pitkäksi aikaa.

Hevosopiston kriisi on osoittanut, kuinka monelle suomalaiselle hevosalan toimijalle Siittolanmäki on tavalla tai toisella tuttu ja tunteikaskin paikka. Miljöö on hieno paitsi koulutuksen myös hevosurheilun kannalta. Ongelmien korjaamiseen tarvitaan nyt suoraa mutta rakentavaa yhteistyötä ja malttia muttei viivyttelyä.

