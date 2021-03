Joni-Petteri Irrillä uusi starttihevonen, toiveita keskiviikolle ja ohjeita Teivoon

Ville Toivonen

Varsavoittoista katrasta treenava Joni-Petteri Irri sai valmennuslistoilleen kokeneempaa kaartia edustavan Donato Hyrdehöj'n. Ruuna on ravannut 49:stä kisastaan kolme voittoa ja peräti 18 muuta totosijaa.

Liki 30 000 euroa ansainnut 12,8-aikainen Donato Hyrdehöj on siirtynyt Tommi Kylliäiseltä Joni-Petteri Irrin treeniin. Suomessa noin vuoden asunut tanskalaisruuna on kisannut läpi talven ilman suurempaa menestystä.

”Hevonen oli kaupan, ja mulla oli ostaja valmiina. Mun mielestä tää oli kelpo hevonen ostaa. Ruuna jää tänne treeniin. Pari kertaa olen sillä ehtinyt ajaa, ja ihan mukavalta se vaikuttaa. Olen katsellut Donato Hyrdehöj'n startteja, ja sehän aloitti Suomessa hyvin. En tiedä, mihin tehot ovat sitten kadonneet. Katsotaan, josko ruuna kevään mittaan heräisi. Radoille tullaan, kun kesäkengillä pääsee juoksemaan”, Joni-Petteri Irri valaisee 6-vuotiaasta From Aboven pojasta.

Donato Hyrdehöj tulee paikkaamaan vihreämmille laitumille hiljattain siirtyneen 11,9-ennätyksisen Mr Chancen jättämää aukkoa.

Irrin kotiradalla Teivossa ravataan tänään. Tällä päivämäärällä loppuu maassamme myös kenkäpakko. Irrin mukaan vielä tiistaina ei kuitenkaan päästä kenkiä riisumaan.

”Teivon radalta ajettiin vasta eilen lumi pois. Kaviouran pinnalla on hiekkaa mutta alla jäätä, joten kyllä siellä pienet hokit tarvitaan.”

Irrin tallin tämän viikon syömähammas on keskiviikkona Toto65-päätöksessä kisaava Credit To Dream. Tamma avasi kautensa kolmella jämäkällä juoksulla, mutta viimeksi tuli paha epäonnistuminen Toto75-taistonsa suosikkina.

”Kukaan ei tiedä, mistä siinä kiikasti. Tamma tutkittiin startin jälkeen, eikä mitään löytynyt. Luultavaa on, että Credit To Dream ei saanut lumipintaisesta radasta pitoa. Monelle muullehan kävi Porissa samalla tavalla, esimerkiksi tamman isoveli Credit To Lovelle. Se on voittanut sitten kahdesti Porin jälkeen, joten toivotaan, että Credit To Dream tekee samoin. Kyllä mulla uskoa tammaan keskiviikkona on”, Irri kommentoi.