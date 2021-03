Elian Web näytti kaiken olevan kunnossa ja jatkaa lauantaina - tallikaveri 86-pankiksi?

Terhi Piispa-Helisten

Elian Web säikäytti tammikuun lopun startissaan, mutta näytti viime lauantaina kaiken olevan kunnossa - kahdeksannesta sijasta huolimatta. Ruuna jatkaa Ruotsin T75:ssä lauantaina.

Eskilstunassa tammikuun alussa Elian Webin juoksu oli tosiaan kysymyksiä herättävä, kun ruuna joutui toisesta ulkoa keskeyttämään ensimmäisellä kierroksella ilman laukkoja. Edessä oli tarkkoja eläinlääketieteellisiä testejä, mutta vastaukset jo sieltä kertoivat hyvää. Mitään hälyttävää tutkimuksissa ei löytynyt.

Viime lauantain Axevallan startti kertoi myös kaiken olevan ok, vaikka menestystä ei tullutkaan. Elian Web sai tulla maaliiin pussissa - kiritilaa ei löytynyt toisesta ulkoa. Valmentaja Katja Melkko kertoo seuraavaksi vaiheista kultaruunan ympärillä viime aikoina. Hän antaa myös kommentit huomisesta tallin T86-pankkiehdokkaasta sekä kahdesta muusta lauantain 75-hevosesta.

"Oltiin kyllä ihan varmoja, että 'Eetulla' oli kaikki kunnossa jo ennen viime lauantaita", Melkko toteaa.

"Tietenkin Eskilstuna oli vähän hermostuttava, kun mitään varmaa selitystä ei löytynyt, mutta ruuna on ollut niin pirteä oma itsensä jo monta viikkoa - oikeastaan koko ajan tammikuun lopun startin jälkeen, ettei mitään huolestuttavaa tosiaankaan ollut tiedossa. Jorma Kontio ajoi ymmärrettävästi varovaisesti. Kun ei ladattu starttiin, Eetu joutui välikäteen, eikä oikein saanut paikkaa. Sitten eteen tarjoutui hyvä hevonen Disco Volante vetoavuksi, mutta sillä ei ollutkaan paras päivä ja Elian jäi sen taakse nalkkiin. Voimia oli ja hevonen oli tosi pirteä startin jälkeen. Siksikin ilmoitettiin nyt heti uudestaan."

"Nyt on hyvä kakkosrata ja ladataan varmaankin alkua, mutta niin varmaan muutkin tekevät. Saatetaan riisua etukengätkin, ja kyllä heppa tuntuu sellaiselta, ettei menestyminenkään sopivista asemista ole mahdotonta. Muuten jatketaan samoilla vehkeillä."

Teidän valmennustallin suhteellisen uusi tulokas Didi Dam (T86-2) on paljon pelattu - onko aiheesta?

"Se on vielä aika tuore tuttavuus tosiaan, mutta tamma tuntuu lupaavalta ja parantaa koko ajan. Lähdöstä tuli yllättävän sopiva, kun muita hevosia ei ilmaantunut paalulle lainkaan, ja ainakin päästän varmaan keulaan. Koitetaan ehkä cantseeback-lappuja. Jos se syttyy niistä liikaa, ne voi ottaa vielä pois vaikka vielä ennen lähtöä. Hyvä sauma tuossa tuntuisi olevan, jos vastassa ei ole mitään hirmuja."

Lauantaina 75:ssä on mukana kaksi muutakin. Kuinka niiden käy?

"Kontio oli luvannut ajaa muuta hevosta ja Joker Bokoa (T75-2) ajaa nyt Janne (Soronen -Melkon mies ja yhtiökumppani). Ruuna laukkasi voimissaan viimeksi, kun se syttyi vähän liikaa aikaisesta korvien avauksesta. Paikka on taas paha, mutta ehkä Joker voisi juoksun onnistuessa silti pärjätä. Se on mennyt eteenpäin viime aikoina. Jatkamme samalla varustuksella."

"Honey Journey (T75-4) on myös parantanut vihdoin kilpailuissakin treenaamisensa tasolleen. Se on ollut vahva harjoituksissa ja on nyt vahva kisoissakin. Pelkäsin useita lähdönuusintoja, että tamma kuumenee niistä, mutta se hoiti homman. Se oli johtavan rinnalta hieno. Tämä on sopivampi sarja, kun maaliskuun finaali, johon se ehkä olisi päässyt. Näin ajamme heti viikon välein ja jätämme tuon finaalin väliin. Tammalla on edellytyksiä menestyä edelleen. En muuta varusteita tässäkään."

Keskiviikon T86-jackpotkierros starttaa Jägersrosta ja Solvallasta kello 21.30 Suomen aikaa, ja sitä voi seurata TotoTV:ltä.

Lauantain T75-kierros Mantorpissa alkaa 17.20.