Kytölä ja kumppanit lähettivät Fabian B.R.:n Ranskan seikkailulle

Ville Toivonen

Grosboisin valmentaja Anders Lindqvist hoitaa Kytölän ja kumppaneiden Fabian B.R.:n kilpailuttamisen Ranskassa.

Aleksi Kytölä osti viime kesänä Norjasta kimppakavereidensa kanssa voitokkaasti kilpailleen Fabian B.R.:n. Muscles Yankeen pojalla oli tullessaan jo 18 voittoa urallaan. Nyt kahdeksanvuotias Fabian on jatkanut vahvaa menoaan ja kerännyt Kytölällä 500 kruunua vaille 300000 kruunun tilin syyskuun puolivälistä alkaen. Rahattomia startteja tulee todella harvoin.

Nyt Kytölä ja porukassa valmentajan kanssa oleva Lindströmin perhe on lähettänyt hevosen valloittamaan Keski-Eurooppaa. Ruunalla on Ranskaan sopiva noin 85000 euron voittosumma, ja sille löytyy hyvin lähtöjä. Grosboisin valmennuskeskuksessa pitkään viihtynyt Anders Lindqvist vastaa Fabianin kilpailutuksesta Ranskassa.

"Päätettiin että jos ei mitään yritä, ei mitään saakaan", Aleksi Kytölä kertoo.

"Fabian saapui Grosboisiin maanantaina. Andersilla on tallissaan hyvin mennyt Wild Love, mutta tämä Fabian B.R. on kuitenkin hyvä lisä hänen arsenaaliinsa. Fabian on hirmu toimiva ja allround. Se menee ravia vähän tiukemmissakin väleissä ja eri alustoilla. Yksi iso plussa on, että ruunalla on vahva tilasto montélähdöistä - saatetaan koittaa niissäkin. Jos Fabian onnistu Ranskassa, niin koitetaan sillä sitten taas kotona, mutta on hyvä fiilis siitä, että saatettaisiin saada Ranskassa onnistumisiakin."

