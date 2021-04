Uutiset

Just a Flirt kutsuttiin Seinäjoki Raceen – valmentajan vastaus oli ”ei kiitos” Uutiset Häkellyttävällä ylivoimalla kahtena lauantaina peräkkäin Toto75-taistoaan hallinnut Just a Flirt pyydettiin ruunan Kaustisella järjestämän näytöksen jälkeen mukaan Seinäjoki Raceen. Hevosen taustavoimat kieltäytyivät kutsusta kohteliaasti.

Terhi Piispa-Helisten

Just a Flirtin nimi on ollut suomalaisten raviharrastajien huulilla viime päivinä. Jasmiina Ahon kultakimpale on esittänyt kahtena lauantaina peräkkäin hengästyttävän keulasoolon. Kyydistä on nauttinut Hannu Torvinen. Kuvassa Just a Flirtin kärryillä istuu toinen Hannu, Hietanen.

Kotimaan kuumimpiin ravureihin kuuluva Just a Flirt on sulattanut viikossa raviyleisön sydämet. Jasmiina Ahon valmennettava viiletti viime viikon lauantaina Teivossa keulasta karkuun, ja samalla ruuna noteerasi kauden kotimaisen kärkituloksen 11,3aly. Eilen Just a Flirt sooloili johtopaikalta Kaustisella. Päätöskierroksen All Laid Outin poika porhalsi alle 11-vauhdilla. Just a Flirtin vakio-ohjastaja Hannu Torvinen totesi kisan jälkeen, että ruunalla jäi voimia vielä varastoon. Vimpeliläisen Ahon uskomattoman menestyspäivän hänen kotiradallaan Kaustisella täydensi omassa Toto75-kohteessaan keulasta selvällä marginaalilla voittanut Broomhilda. Just a Flirtin esittämän näytöksen jälkeen Seinäjoki Race -lähdön promoottori Mikael Mattfolk lähestyi Ahoa kutsun muodossa. Aho päätyi harkitsemisen jälkeen vastaamaan esitettyyn kutsuun ”ei kiitos”. ”Hannun kanssa asiasta keskusteltiin. Yhteisymmärryksessä tultiin siihen tulokseen, ettei Seinäjoki Race ole vielä tänä vuonna meidän paikka”, Jasmiina Aho kertoo. ”Kovasti ollaan kuitenkin kiitollisia kisajärjestäjien luottamuksesta. Kiitän myös kaikkia eilisen menestyksen johdosta meitä onnitelleita. Viestejä on tullut tosi paljon. Eilinen oli yksi elämäni hienoimmista päivistä.” Miten 6-vuotiaan Just a Flirtin kausi jatkuu? ”Se on vielä auki. Hevonen saa nyt hengähtää”, vastaa Aho. Seinäjoki Race ravataan 17. huhtikuuta 70 000 euron ensipalkinnolla. Aiheet Just a Flirt Broomhilda Jasmiina Aho Hannu Torvinen