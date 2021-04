Olli Timonen osti Ruotsin nettihuutokaupasta 12-aikaisen Livi Othella H.M.:n

Antti Savolainen

Olli Timonen aiemman Ruotsin internethuutokauppaostoksensa Gambling Facen kanssa.

Livi Othella H.M. (S.J.'s Caviar) on tällä hetkellä Peter Untersteinerin tallissa Halmstadissa, mutta tamma saapuu Pohjois-Karjalaan mahdollisimman pian. Kyyti on tilattu Ari Pakarisen Åby Horselineltä. Livi Othella aloitti uransa Fredrik Wallinilla, mutta nelivuotiskaudeksi se siirtyi Untersteinerille. Tamma on mennyt lyhyen matkan ryhmän 12,6 ja täyden matkan 13,1.

"Olen seuraillut näitä Ruotsin huutokauppoja viime vuosina ja ostanutkin välillä", Olli Timonen kertoo.

"En ollut mitenkään erityisesti ostohousuissa, mutta tämä tamma jäi suvun ja näyttöjen perusteella hieman yllättäen näin alas ja minulle. Vedin rajan juuri tähän hintaan ja oletin, että se nousee viimeisellä tunnilla vielä selvästi, kun se oli viimeinen myytävä hevonen. Näin ei käynytkään, ja se tulee nyt meille."

"Katsoin että tamma oli mennyt aika tasaisesti 14:ää täyttä matkaa, joten sillä on ainakin jonkinlainen taso, ei mitään pelkkiä väläytyksiä. Sukukin miellytti sekä isän että emän puolelta. Jos ei muuta, sillä voi ainakin tehdä varsoja. Toiveessa on toki että pärjättäisiin kilparadoillakin, mutta katsotaan nyt ensin, kun saadaan heppa tänne kotiin, että missä mennään. Eläinlääkärintodistuksen ja lausuntojen mukaan on ainakin kilpailukuntoinen. Tiedä vaikka päästäisin Bodenin valloitukseen ruotsalaisella tammalla?"

Livi Othella H.M.:n emällä Global Sensibilityllä (Andover Hall) on vasta neljä varsaa. Se on Global Offshoren (Lindy Lane) 10,7 ja melkein 1,7 miljoonaa kruunua sisko. Emänemän Global Confessionin (Pine Chip) 12,2 sisarussarjaan kuuluvat puolestaan mm. siitosoriit Glenmorangie (Speedy Crown) 12,1, Suomen kriteriumvoittajan Monster Of Speedin isä Heads Off (Nevele Pride) 13,6 sekä kovat tammat Dancing Dervish (Nevele Diamond) ja Head Hunter (Bonefish), jotka molemmat ovat menneet 12-ajan ja tienanneet noin kaksi miljoonaa kruunuissa.

Mikä on Timosen tallin tilanne tällä hetkellä?

"Ihan mielenkiintoinen. Charming Emily -tammalla on varsoja joka vuosi ja kilpahevosista kiinnostaa erityisesti, millaista jälkeä tällä kaudella nähdään Ewa Catesilta (Coktail Jet)? Seitsemänvuotias Tammakriteriuminsa kakkonen ja Kriteriumin finalisti tuli siitostamman statuksella meille. Sillä on vuosikas varsa Villiamista (Muscle Hill) edellisellä omistajalla West Breedingillä. Kuitenkin aloin valmentaa sitä, ja toistaiseksi on mennyt hyvin. Se tulee starttiin kun tulee kesäkelit eli varmaan aika pian."

"Valmennettavia on nyt seitsemän. Ainoa harmi on, että olemme jääneet täällä idässä tänä talvena paitsioon. Ei ole ollut paljoa vaihtoehtoja kilpailutuksessa, kun Bodenin ovikin on mennyt kiinni. Meidän suunnalla raveja on ollut harvakseen."