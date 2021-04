Jokivarren Kunkku palaa pitkältä paussilta - ”Oriilla on iso asema mun sydämessä”

Kuva: Anu Leppänen

Jokivarren Kunkku on ennätyksellään 18,6 kaikkien aikojen toiseksi nopein suomenhevonen. Edellä on vain tallikaveri ja kuningaskollega Vitter, jonka ennätys 18,5 on absoluuttinen SE. Kummatkin tykittivät tuloksensa vuoden 2016 Elitkampenissa.

13-vuotiaaksi varttunut Jokivarren Kunkku on kilpaillut viimeksi elokuussa. Urallaan yli 525 000 euroa ansainnut 18,6-ennätyksinen superjuoksija on voittanut ravikuninkuuden ohella myös kaikki muut suurimmat suomalaiskisat Nordic Kingistä, Suur-Hollola-ajosta (voitot vuosina 2014, 2015 ja 2016) ja Suurmestaruudesta lähtien. Ikäluokkalähdöistä Jokivarren Kunkku vei nimiinsä muiden muassa Derbyn.

Uransa 85:sta startistaan 34 kertaa ykköseksi yltänyt ori palaa radoille lauantaina Seinäjoen Kavioliigan osakisassa. Vastaan asettuvat tuore Suomen Cup-sankari Morison, ruunaruhtinas Polara ja vahvasti kautensa avannut Ellin Sisu.

”Jokivarren Kunkku on nyt kaikin puolin positiivinen. Oriin terveys on hyvä, ja samoin otteet ja yleisilme treeneissä ovat miellyttäneet. Ravi käy tosi sulavasti. Paljonhan tässä on ollut vastoinkäymisiä vuosien varrella. Seinäjoen startti näyttää tarkemmin suuntaa, mikä on tilanne”, Jokivarren Kunkun valmentaja Antti Ojanperä mietiskelee. Hän ohjastaa Arto Salmen ja Alpo Postin omistamaa oria sen tauoltapaluukisassa.

”Mulla on Kunkusta hyvä olo. Ori on ensimmäistä kertaa moneen vuoteen sen näköinen ja tuntuinen, mitä se voisikin olla. Reippaampaakin on ajettu, jotta uskalsin ilmoittaa heti lauantaitasolle. Kunto ei tietenkään ole huipussaan, kun takana on pitkiä starttikatkoja, eikä vielä sillä tavalla kuvitella suuria. Mutta tosi mielenkiintoista on katsoa, mitä tässä tapahtuu. Monelle huipulle on sattunut viime aikoina huonoja juttuja. Olisihan se komeaa, jos joku konkariosastolta nousisi takaisin.”

Lauantain lähdössä tulee ruuti käryämään kiihdytyksessä, kun eturivissä ovat salamana matkaan syöksyvät ja usein myös menohalua uhkuvat Koskelan Akseli, Pyörylän Paroni, Jokivarren Kunkku ja Ellin Sisu.

”Kunkun kanssa ei voi kuin antaa palaa alussa. Varsinkin tauolta se on varmasti niin virkeä. Malttaako ori edes lähteä ravilla, sitäkään ei voi satavarmalla sanoa. Jos Kunkku ravia menee, niin uskon, että se ohittaa sisäpuoleltaan kiihdyttävät. Mun mielestä Kunkku ja Välähdys ovat kaikista nopeimmat suomenhevoset. Se, miten sitten jatkossa taktiikka muodostuu, on toinen asia”, Ojanperä maalailee.

Ojanperä sanoo, että hänen suhteensa Jokivarren Kunkkuun on erityinen.

”Mitään en ota miltään hevoselta pois, ja totta kai meiltä toisena kuninkaaksi yltänyt Evartti on erityinen, mutta kyllä Kunkku on mulle spesiaalitapaus. Ori oli meidän ensimmäinen oikeasti tosi hyvä hevonen, ja siksi Kunkku on se kaikista tärkein mulle. Oriilla on iso asema mun sydämessä”, Ojanperä lausuu.

”Jos Jokivarren Kunkku pystyisi tekemään paluun ja voittamaan jonkun ison kisan tai seiskaviislähdön, niin en usko, että saisin sanaa sanottua voittajahaastattelussa. Se herättäisi sellaisia tunteita, että en osaa niitä kuvailla.”

Team Ojanperän muillekin kuninkaille kuuluu hyvää. Antti Ojanperä kertoo, että Vitter palaa noin viikon kuluttua lumileiriltään Kittilästä Pihtiputaalle. Vuonna 2016 Jalmari Svartin valmennuksessa valtaistuimelle nousseen Vitterin talvi on sujunut Jouko Kankaan hoivissa mallikkaasti.

Hallitsevan kuninkaan Evartin ohutsuoli joutui helmikuun puolivälissä puristukseen, ja oriin elämä oli vaakalaudalla. Vaativan leikkauksen jälkeen asiat ovat kuitenkin menneet myönteisesti.

”Evartilla on kaikki edelleen kunnossa. Oriilla on ajettu jo kuusi kertaa. Tänään ajetaan taas. Rauhallista lenkkiä lasketaan, ihan hissukseen hölkätään. Asiat ovat menneet Evartilla leikkauksen jälkeen niin hyvin kuin ne ovat vain voineet mennä”, Ojanperä iloitsee.

Tallin huipuista Vappuäijä avaa kautensa ensi viikon maanantaina Oulussa.

”Kevät on ihan parasta aikaa. Monia kiinnostavia hevosia alkaa tulla nyt radoille. Ensi viikolla saattaa olla jo parikymmentä meiltä startissa”, Ojanperä laskeskelee