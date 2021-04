Veikkauksen uusi raviveturi Juhu Mäkilä on puhdasverinen hevosmies

Veikkaus Oy:ssä on meneillään organisaatiomuutoksia. Vedonlyönnin johtajaksi on valittu pitkään yhtiön urheiluvedonlyönnin parissa työskennellyt Juha-Matti Mäkilä, jolla on kivenkova ravitausta.

Anu Leppänen

Seabiscuitin omistanut Maunulan Keksi ja Finanssi ystävien kera. Kuvassa keskellä valkea laatikko kädessä menestysruunan kasvattaja ja pääomistaja, nykyinen Veikkauksen vedonlyöntijohtaja Juha-Matti Mäkilä.

Juha-Matti "Juhu" Mäkilä, 50, vetää Veikkauksella tästä lähtien siis koko kiinteä- ja muuttuvakertoimista vedonlyöntiä, johon myös ravipelit sisältyvät. Titteli on komea betting operations vice president. Mäkilä on kauppatieteen maisteri ja tehnyt työuransa pörssiin liittyvässä HEX:ssä ja Veikkauksen urheiluvedonlyönnin parissa.

Toisesta näkökulmasta Mäkilä on kuitenkin ennen kaikkea ravimies. Hänen isänsä edesmennyt eläinlääkäri ja Teivon ravien aktiivi Matti Mäkilä työskenteli pitkään Vesilahdella Laukon kartanon siittolaeläinlääkärinä. Matti Mäkilä oli myös aktiivinen ja menestyksekäs ohjastaja, valmentaja ja kasvattaja. Poikansa Juha-Matti Mäkilän osaksi kasvattaman Laukon kartanossa kasvaneen Seabiscuitin voittaessa Suuren Suomalaisen Derbyn 2011 Matti Mäkilä oli osaomistajana jo toista kertaa voittamassa Derbyä. Hän nimittäin itse ohjasti Butch Girlin (Butch Hanover) Derbyn ykköseksi Käpylässä 1974 kilometriajalla 24,2.

Juha-Matti Mäkilän sukupolvesta toiseen jatkuvan ravitaustan vankkuudesta esimerkkinä Vermon illan T65-raveissa juoksee peräti kaksi Mäkilän perheen kasvattamaa ja vähintään osaomistamaa hevosta. Kolmoslähdön En Candy Till (Credit Winner) on perheen menestyshevosen derbyvoittaja Seabiscuitin täyssisko. Seuraavan lähdön, T65:n ykköskohteen, kimppahevonen Rarity Red (S.J.'s Caviar) taas on niin ikään samaa ruotsalaisen Tilly-kasvatuksen menestysemälinjaa.

Jutun lopusta voit lukea Juha-Matti Mäkilän kommentit illan starttihevosten mahdollisuuksista.

"Mä uskon raveihin ja niiden tulevaisuuteen", Mäkilä pamauttaa.

"Organisaatiouudistus on vielä hieman kesken, mutta roolini vedonlyöntipeleissä on selvillä. Aika on hyvin mielenkiintoinen hevospelien kannalta, sillä koronakeväästä 2020 alkaen ne ovat kasvattaneet osuuttaan Veikkauksen liikevaihdossa selvästi. Vuoden 2022 alkuun valmistuva uusi arpajaislaki on ehkä merkittävin asia koko hevosalankin kannalta. Kaksi kohtaa erityisesti nousee sieltä esiin."

"Ensinnäkin minkälaiset puitteet laki antaa rahapelien markkinoinnille, koska hevostalous saa osuuden Veikkauksen koko tuotosta? Ja millaiset ehdot se antaa juuri hevospelien markkinoinnille, jotka eivät ole kaikkein kriittisin tapaus rahapelihaittojen näkökulmasta. Toisena isona kysymyksenä, miten arpajaislaki suhtautuu kansainväliseen vedonlyöntiyhteistyöhön? Yhteispohjoismainen ja kansainvälinen ravipeli ovat todella tärkeä osa hevospelaamista tällä hetkellä. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen on ratkaisevaa sekä raviurheilun että ravipelaamisen näkökulmasta."

"Joka tapauksessa meillä Veikkauksen vedönlyönnissä on nyt kovasti työsarkaa isojen kysymysten kanssa. Vastuullisuus ei todellakaan ole mitään sanahelinää tällä hetkellä, vaan koko Veikkauksen ainoa suunta. Toisaalta meillä vedonlyönnissä asiakaskokemuksen kehittäminen on keskiössä tämän organisaatiomuutoksenkin kautta. Pyrimme todella aktiivisella otteella käymään vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ja viemään tuotteita siihen suuntaan, mihin he meitä ohjaavat."

Tuoko Vermon ilta menestystä Mäkilän perheen raviharrastukseen?

"Saa nähdä! En Candy Till on mennyt viime startit hyvin. Viimeksi se oli ehkä vähän vähemmän herkkä tyyliltään, mutta valmentajan Iikka Nurmosen mukaan se oli ollut melko vähällä reippaammalla ajolla starttien välin. Jokimaalla treeniolosuhteet eivät olleet tuossa välissä optimaaliset. Nyt on liikuteltu reippaammin ja odotukset ovat hyvät. Myös luotto siihen, että kyseessä on hyvä hevonen sarjoihinsa tuntuu olevan valmentajalla korkealla, mutta sen tamma saa tietysti näyttää itse."

"Rarity Red (T65-1) on mennyt myös hienosti viime startit, ja jos jatkaa samaa, voi pärjätä. Lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen, mutta yksi poisjäänti sentään paransi pykälällä. Hevosta hoitaa Koivusen tallilla Terri Lehtonen, ja hänen mukaansa mitään negatiivista ei ole tiedossa. Kummallakaan meidän hepalla ei tietääkseni ole tulossa mitään varustemuutoksia."