Untersteinerien aatokset Seinäjoelle: isä-Peter ajattelee suosikin selkää - poika-Johan meinaa haastaa kaikki

Kuva: Anu Leppänen

Johan Untersteiner on tyytyväinen tallinsa hevosiin ja odottaa Seinäjoeltakin menestystä Dear Friendillä.

Untersteinerit eivät tietenkään ole samaa mieltä, että Seinäjoki Racen 70000 euron ykköspalkinnon taisto lauantaina olisi valmentajien Daniel Redén ja Alessandro Gocciadoro välinen matsi. Redéniltä tulee kahdella voitolla kautensa avannut St Michel -voittaja 2018 Heavy Sound (Ken Warkentin) ja Gocciadorolta St Michelin 2020 kakkonen Vernissage Grif (Varenne).

Peter Untersteiner toki ajattelee, että valmentamallaan Generaal Biancolla (Ufo Kievitshof) koitetaan yllättää melko passiivisella taktiikalla. Poikansa Johan puolestaan uskoo haastavansa Dear Friendillä (Orlando Vici) kaikki - joko alussa tai lopussa. Johan on ajokiellossa, eikä saa ajaa kuin suukilpailuissa viikonloppuna, joten hän saapuu paikalle ajamaan hevostaan. Generaal Biancon ohjissa nähdään lainakuskina Olli Koivunen.

"Tallini hevoset tuntuvat nyt niin hyviltä, että olen optimisti Dear Friendilläkin", Johan kertoo.

"Dear Friend on käynyt kahtena talvena Vincennesissä kovissa lähdöissä, ja se tuntuu vain parantavan niistä. Kauden avaus kotimaassa on ollut hieno. Nyt täytyy vielä miettiiä taktiikkaa, mutta varmaan alussa täytyy koittaa ainakin vähän eteenpäin. Voiko Heavy Soundista päästä edelle, en tiedä? Minulla on ainakin todella nopea hevonen, mutta en osaa sanoa, onko lataaminen sittenkään paras taktiikka Dear Friend on takaa vähintään yhtä hyvä, ja toive voisi olla myös, että Kenneth (Haugstad) ja Gocciadoro ajaisivat kilpaa - me korkkaisimme lopussa. Dear Friend jatkaa jenkkikärryistä ja ilman kenkiä."

"Dear Friend on tallini kolmesta kovasta avoimen sarjan menijästä se, joka voisi olla ajankohtainen Finlandia-ajoonkin. Tamma on nopea, saa paikan helposti ja pysyy mukana kaikissa vauhdeissa. Sillä on yleensä kiripoletti vielä loppuunkin. Dear Friend on lisäksi hyvä reissaamaankin. Cyber Lane (Raja Mirchi) ja Guzz Mearas (Muscle Mass) tulevat haastamaan ainakin pohjoismaisen eliitin myös sen perusteella, miltä tuntuvat. Viisivuotias Guzz tulee ulos kesemmällä ja voisi olla ajankohtainen Kymi GP:hen tai Mikkeliin. Cyber on jo vauhdissa ja tuntui tosi hyvältä avaukseensa, mutta se tähtää joko Paralympiaraveihin tai Copenhagen Cupiin ja sitten Elitloppetiin, jos huolivat. Aiemmin eivät ole huolineet - tai kerran oli jo lippu, mutta emme itse ajatelleet hevosen olevan valmis."

"Tallissa on hyvät avoimen sarjan hevoset ja kolmevuotiaat ja kakkoset. Niillä voi huuhtoa kultaa. Nelivuotiaisiin en ole tyytyväinen, mutta muuten tallissa on hyvä tilanne. Yli 20 kaksivuotiasta ja varmaan muutama lisää tulee vielä."

Untersteinerien hevoset ovat jo perillä Seinäjoella. Lauantain kilpailun manageri Mikael Mattfolk vahvistaa, että ne ovat hyviä reissaamaan:

"Alkoivat heti syömään."

Dear Friendin hoitaja Amanda Höynä on isosänsä kautta suomalaista sukujuurta, mutta hän on siitä huolimatta ensimmäistä kertaa Suomessa. Höynä on Åbyn raviradan urheilupäällikön Jon Walter Pedersenin elämänkumppani.

"Generaal Bianco oli minulle pettymys kauden avauksessa", kertoo Peter Untersteiner.

"Se takuulla parantaa kyllä, mutta en usko, että voitamme tämän kisan kovimpia nimiä. Tai korkeintaan, jos pääsemme lopussa johtavan takaa yrittämään, mutta siihenhän lähtöpaikka sopii. Generaalilla on kyllä jäätävä pätkä loppuun parhaina päivinään. Jatketaan kengittä ja jenkkikärryillä siellä Suomessakin."

"Tallissa on hyvin talvella treenanneita hevosia, ja odotan ilolla tulevaa kautta. Nyt on ollut vähän turhan hiljaista varsinkin menestysrintamalla, mutta lisätään vauhtia. En halua nyt nimetä mitään nuoria tai vanhoja tähtiä tallista. Antaa niiden itse todistaa tähteytensä, toivottavasti."

Mikael Mattfolk

Dear Friend ja hoitajansa Amanda Höynä ovat saapuneet valloittamaan Pohjanmaan.