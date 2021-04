Muistojen kaviourilla: Lumikuningatar lumosi ravi-Euroopan - ”Lähdekorpi sanoi, että jos hevonen ei miellytä, pistä se paluupostissa takaisin”

Muistojen kaviourilla -juttusarjassa kerrotaan tarinoita takavuosien sankariravureista. Uusi artikkeli ilmestyy aina sunnuntaisin. Tällä viikolla muistelemme eurooppalaisilla areenoilla menestystä niittänyttä maanmainiota torniolaistammaa Plant the Seediä.

Äimäraution arkisto

Plant the Seed oli Petri Salmelan uravalinnan kannalta avaintekijä. Tamman mahtavan menestyksen siivittämänä hänen päätyönsä taksiyrittäjänä jäi, ja torniolainen ryhtyi täysipäiväiseksi ravivalmentajaksi.

Kun tunnettu ravipersoona Kari Lähdekorpi tarjosi Petri Salmelalle ostettavaksi amerikkalaistamma Plant the Seediä, ei torniolainen empinyt. Ei, vaikka uransa lupaavasti kolmevuotiaana avanneella ravurilla oli allaan pettymykseksi osoittautunut nelivuotissesonki ja yllään vaikean hevosen maine.

”Vaikka en tammaa ollut koskaan nähnytkään, siitä tuli vaistomaisesti hyvä fiilis. Lisäksi Lähdekorpi sanoi, että jos hevonen ei miellytä, pistä se paluupostissa takaisin”, muistelee Petri Salmela.

Kauppahinta oli 100 000 markkaa. Salmela toimi tuolloin taksiyrittäjänä, ja hevoset olivat hänelle kunnianhimoinen harrastus.

Salmela oli havainnut kimppaomistamisen käypäiseksi keinoksi hallita riskejä ja jakaa kuluja. Hän pyysi Plant the Seedin omistajakuntaan mukaan oman isänsä Urho Salmelan, appensa Ahti Kurttion, lankonsa Matti Kurttion, sukulaismiehensä Erkki Lappalaisen ja hiihtäjäkarpaasi Jari Isometsän.

Plant the Seed saapui kera ennenaikaisen talven Perämeren pohjoisrannikolle lokakuussa 1990. Salmelan oma talli oli vasta rakennusvaiheessa, joten tulokas sai sijan Kukkolankoskelta Jorma Rantakeisun hoivista.

Jenkkiori Arndonin tytär oli perinyt sukunsa kuuman veren. Salmela rauhoitteli Plant the Seediä pitkien kävelylenkkien avulla. Välillä tamma treenasi vetämällä putkirekeä, välillä taas hangessa kahlaamalla.

Nuottien mukaan sujuneiden talviharjoitusten jälkeen Suomen ensi-ilta oli edessä toukokuussa 1991 Jyväskylässä Killerin Eliitti -päivänä. Viisivuotiaaksi varttuneen tamman esitys ei jättänyt toivomisen varaa. Plant the Seed pamautti hoviohjastajansa Jorma Kontion kipparoimana keulaan, ja valjakko karautti kilpakumppaneiltaan lopussa tyylikkäästi karkuun.

Myöhemmin päivällä Kontio ohjasti toisen tähtitamman Hearts Lobellin Eliitin ykköseksi. Ravien jälkeen Kontio oli kuuleman mukaan myhäillyt, että harvoin saa istua samana päivänä kahden maailmanluokan tamman kyydissä. Plant the Seedin tienestit olivat tuossa vaiheessa vasta alle 20 000 euroa.

Killerin kisa oli alkusoittoa Plant the Seedin menestyskaudelle. Salmelan ja Plant the Seedin ensimmäinen yhteinen vuosi toi kahdeksan voittoa.

Tamma herätti mielenkiintoa myös maamme rajojen ulkopuolella. Saksalaistaho tahtoi torniolaistykin omakseen. Tarjottu summa oli 800 000 markkaa.

Omistajakimppa piti palaverin ostotarjouksen tiimoilta. Puntaroinnin lopputulemana oli kielteinen vastaus.

”Jos olisin omistanut tamman yksin, minun olisi ollut pakko myydä. Velkaa oli talon ja tallin rakentamisen vuoksi niin saakelisti. Usein mietin, miten erilainen elämäni ja urani olisi ollut, jos tammasta olisi pitänyt tuolloin luopua”, pohtii Salmela.

Plant the Seedin määrätietoinen nousu jatkui seuraavalla kaudella, vuonna 1992. Tammalle haettiin kovuutta kilpailuttamalla sitä Ruotsissa Queen L:n kaltaisia kansainvälisiä kanuunoita vastaan.

Siemen oli itänyt, ja seuraavalla kaudella Plant the Seed oli valmis huikaisevaan läpimurtoonsa. Heinäkuinen St. Michel-ajo oli tamman uran kannalta kulminaatiopiste. Voittoon sooloili ME-ajalla 10,9 Smooth Blend. Plant the Seed taisteli toiseksi, ja tamma jätti ruotsalaishirmu Meadow Prophetin kolmanneksi. Tulos 11,6 piti Plant the Seedin ennätyksenä sen uran loppuun saakka.

Syksyn myötä kutsuivat entistä isommat haasteet. Plant the Seed oli kisannut oivalla menestyksellä Ruotsissa, mutta nyt rajakaupungin raviässä oli suuntaamassa Alankomaihin ja Italiaan.

Plant the Seedin luottomies oli Urho Salmela, joka kulki tamman mukana koko matkan ajan. Reissun managerina toimi kansainväliset tantereet läpikotaisin tunteva Teuvo Leppänen.

Reilun kuukauden kestänyt Keski-Euroopan kiertue oli jymymenestys. Plant the Seed voitti suuret kisat Hilversumissa ja Napolissa. Taakse jäi maailman eliittiä Sea Coven, Park Avenue Kathyn ja Mint di Jesolon johdolla.

”Napolissa järjestäjät olivat kutsuneet raveihin paikallisessa joukkueessa jalkapalloa pelanneen ruotsalaisen Jonas Thernin. Homma oli ajateltu niin, että Thern pääsisi palkitsemaan ruotsalaisvoittajan ja media saisi siitä itselleen mahan täyteen mannaa. Heidän suunnitelmansa menivät pieleen, kun seremonioihin kaarsikin meidän tamma”, Salmela hymyilee.

Italialaislehdet hehkuttivat Thernin ja ruotsalaisvoittajan sijasta otsikoissaan ”suomalaista lumikuningatarta”. Plant the Seed keräsi turneeltaan lähes miljoonan markan ansiot. Salmelalle ei kuitenkaan iskenyt vauhtisokeus.

”Jalat pysyivät maassa. Meidän esikoisemme syntyi noihin aikoihin, ja elämä oli hyvin hektistä. Ei siinä ehtinyt leijailla.”

Menestys pisti kuitenkin Salmelan urasuunnitelmat uusiksi, ja ajatus ryhtyä täysipäiväiseksi ravivalmentajaksi sai sinettinsä.

Torniolaistiimi piti jalokivestään hyvää huolta. Kun tammalta loppuivat kesken kiertueen eväät eikä italialainen heikkolaatuinen ape kelvannut, Plant the Seedille lennätettiin Torniosta kahdeksan jääkiekkokassillista korkealuokkaista kotimaista heinää.

Kiivas kilparytmi ja rassaava reissaaminen vaativat veronsa. Suomeen palattuaan Plant the Seed oli nuutunut ja levon tarpeessa. Kaudella 1994 tamma ei tuntunutkaan saavan parasta pykäläänsä päälle. Vuosi toi mukanaan vain yhden voiton.

Poikkeuksellisuutensa Plant the Seed näytti palaamalla 1995 parrasvaloihin. Arvovoittoja tuli niin meiltä kuin länsinaapurista. Kilpaa tamma juoksi kauden aikana peräti 30 kertaa. Kahden parhaan joukkoon Plant the Seed sijoittui puolissa vuoden starteistaan.

Kyseisellä kaudella sattui makeiden onnistumisten vastapainoksi karvas tapaus Etelä-Ranskassa sijaitsevalla Cagnes-sur-Merin radalla. Ensimmäisenä maaliin tykittänyt Plant the Seed hylättiin sen otettua pari heikompaa askelta loppukurvissa. Tamman jalkoihin käärityt valkoiset pintelit olivat kuin huutomerkit, jotka sieppasivat ranskalaistuomarien silmiin. He eivät empineet hylätä suomalaisravuria ja rätkäistä päälle vielä merkintää epäpuhtaasta ravista.

Salmela sanoo, että kotimatka oli jo alunperin pitkä, pitkälti päälle 3 000 kilometriä, mutta vielä pidemmältä se tuntui.

Kauden lopun lähestyessä ikä ja takana olleet taipaleet alkoivat painaa 9-vuotiasta kosmopoliittia. Kaudella 1996 Plant the Seed starttasi vielä 11 kertaa, eikä jäähdyttelystä voi puhua, vaan karriääri sai arvoisensa loppukaneetin.

Viimeisen kisansa Plant the Seed ravasi Bergsåkerissa elokuussa 1996. Tuloksena oli kunniakas kakkossija. Vielä heinäkuussa tamma oli voittanut Lappeenrannassa avoimen luokan suurkisan. Noihin aikoihin Plant the Seed kilpaili Coktail Jetistä kantavana.

Kuten kaviourilla myös siitoksessa alku oli haparoivaa. Ensimmäisten jälkeläistensä kanssa Plant the Seedillä oli epäonnea, mutta lopulta tähti loisti myös tällä saralla. Tamman viimeinen varsa Arctic Hope voitti vuoden 2007 Kriteriumin. Plant the Seed kuoli 2005 19 vuoden iässä.

Salmela tunnustaa Plant the Seedin arvon oman uransa kannalta.

”Olen Plant the Seedille ikuisesti kiitollinen. Tamman ansiosta saan tehdä töitä rakastamallani alalla.”

Nuolennopea amerikkalaisravuri jätti isäntänsä sydämeen jäljen myös luonteensa puolesta.

”Se oli niin viisas hevonen. Olin varma, että kun jonain aamuna astun talliin, niin Plant the Seed tervehtii minua sanomalla huomenta.”

Plant the Seed

Syntyi 1986 Yhdysvalloissa.

Aloitti uransa Ruotsissa.

Siirtyi kuuden hengen torniolaiskimpan omistukseen ja Petri Salmelan treeniin lokakuussa 1990.

Valtaosan tamman starteista ohjasti Jorma Kontio.

Läpimurto Euroopan huipulle 1993. Voitti tuona vuonna Alankomaissa Prijs der Gigantenin ja Italiassa Freccia d'Europan. Oli lisäksi St. Michelissä toinen ja Gran Premio Gaetano Turillissa kolmas.

Voitti 1995 Festivaali-ajon ja oli Tammavaltikassa toinen.

Päätti kilpauransa 1996. Otti viimeisen suurvoittonsa saman vuoden heinäkuussa Lappeenrannassa. Kantoi tuolloin varsaa Coktail Jetistä.

Ravasi yhteensä 152 starttia. Saavutti 37 ykkössijaa, 22 kakkosta ja 21 kolmosta.

Periytti viisi varsaa. Paras jälkeläinen on Suomen Kriteriumin voittanut Arctic Hope.

Kuoli 2005.

Petri Salmela on toiminut ammattivalmentajana vuodesta 1994 lähtien. Hän asuu nykyään Bodenissa. Tallejaan hän pitää Bodenissa ja Tukholman alueella.

Juttu on julkaistu alunperin Lapin Kansassa keväällä 2020.

EDIT: Vaihdettu Caenin rata Cagnes-sur-Meriksi kello 9.06.