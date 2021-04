Tino Ärling aloittaa ohjastukset ja suunnittelee tallia

Ville Toivonen

Tino Ärling Solvallassa Elitloppet-viikonloppuna 2018. Nyt mies on aloittamassa ohjastukset ja talliakin kotimaassa.

Myös oma talli on suunnitteilla. Viime ajat Ärling on parannellut pahasti murtunutta rannettaan ja toisaalta treenaillut isänsä Mertsi Bollströmin nimissä kilpaillutta Banskyä (Scarlet Knight). Joukkue on hakenut menestystä Ruotsin V75-lähtöjä myöten. Nyt Ärling on hakenut Hippoksesta Suomen harrastajalisenssin ja aloittaa ohjastustehtävät perjantaina Ylivieskassa Memento Viverellä (From Above).

Ruotsissa Roger Walmannilla Ärling ohjasti kilpaa säännöllisesti, mutta lisenssin muututtua Suomeen hänen tilastonsa eivät näy Ruotsin keskusjärjestöllä. Hippoksen tilastoissa näkyvät puolestaan vain Suomessa ajetut tai Suomen rekisterissä olevilla hevosilla ohjastetut startit.

"Rogerilla meni 11 ja puoli vuotta", Ärling aloittaa.

"Olin Salpauksen oppilaitoksessakin koulussa aikanaan, mutta se jäi kesken, kun lähdin Ruotsiin. Walmann oli hyvä paikka olla monessa mielessä. Siellä oppi miten hevosia tehtiin varsasta aikuiseksi huippuhevoseksi ja näki, kuinka tärkeää on, että on oikeat hevoset. Kaikilla ei tietenkään ole esimerkiksi Svea Ekonomin Lennart Ågrenin mahdollisuuksia värvätä hevosmateriaalia maailman huippuaineksista. Se onkin niin, että sellaisten omistajien poistolistalta voi löytä vaikka miten kovia hevosia Suomen lähtöihin. Ruotsin ajalta tuli myös paljon arvokkaita kontakteja, joiden varaan rakennankin osaltaan tätä toimintaa. Toivon että kontaktieni avulla Ruotsista löytyy myös minulle hyviä hevosia, kun värvätään hevosia Suomeen omaan talliini, joka on suunnitteilla tänne Suolahteen. Suolahti kuuluu nykyään Äänekoskeen."

"Viikonloppuna esimerkiksi hain Seinäjoki Raceen hotellilta kaksi vanhaa työkaveriani Walmannilta Kenneth Haugstadin ja Johan Untersteinerin. Kisan jälkeen vein voittajan (Dear Friend/Untersteiner) ja hävinneen (Heavy Sound/Haugstad) Helsinkiin lentoasemalle. Dear Friendille Seinäjoen rata oli juuri sopiva ja Heavy Soundin makuun taas ehkä turhan napakka, joten noin siinä kisassa sitten kävi. "

Olit onnettomuudessa joku aika sitten?

"Siitä on jo melkein pari vuotta, mutta ranne hajosi aika pahasti. Kyllä se nyt alkaa olla aika hyvä jo, mutta vasemmassa kädessäni on ollut kuntouttamista, kun olkapääkin on siltä puolelta mennyt sijoiltaan jo viidesti. Kaj Widell on ollut isona apuna neuvomassa, että olen saanut paikkojani kuntoon."

"Vein yhtä tosi arkaa jenkkioritta tarhaan. Se kiskaisi mut nurin. En päästänyt irti ja se oli virhe tässä tapauksessa. Nyt olen oppinut että kannattaa sittenkin päästää mieluummin kuin hajottaa itsensä."

Mikä on jatkosuunnitelma ohjastamisen ja tallinpidon suhteen?

"Perjantain Memento Viverellä ajetaan nyt ensiksi ja katsotaan sitten mikä fiilis ja alkaako tulla muita ohjastettavia. Tamma on kyllä paljon tauluaan parempi. En yllättyisi vaikka se olisi aika kärjessä. Takariviä puskee vain aika huolella, ja silloin kun ei, on muuta epäonnea: jäänyt pussiin ja vastaavaa."

"Omaa talliakin suunnitellaan. Tontin osto ja tallin rakentaminen on työn alla ja tontti jo sovittukin Jouni Vainion tilan alueelta. Vainion tallissa on nytkin meidän hevonen. Tallia aletaan rakentaa kesällä. Hevoset tulevat tästä alkaen minun valmennukseen, mutta isäni tässä projektissa on silti pomomiehenä. Nyt on kaksi hevosta valmennuksessa, kuusivuotias B.G.Frida (Uptown Yankee) 13,1 ja kahdeksanvuotias Uconn Grif (Libeccio Grif) 11,9. Molemmat ovat ihan rehtejä starttereita, Uconnilla on jo 100 kisaa liivissään."

"Bansky saa olla nyt Janita Antti-Roikolla, ja katsotaan kuinka hän onnistuu sillä. Se treenaa kuulemma ainakin ihan hyvin. Sillä olisi tarkoitus ajaa kilpaa noin kuukauden päästä ilmeisesti."

"Talliin tehdään maksimissaan kahdeksan karsinaa. Nyt hevoset ovat kahdessa eri paikassa, mutta lyhyen etäisyyden päässä toisistaan sentään. Tästä sitä aletaan rakentaa."