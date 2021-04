Ponien harjoitusravit alkavat – varsinaiset kilpailut mahdollisia ehkä kesäkuussa

Alueelliset rajoitukset on huomioitava edelleen.

Terhi Piispa-Helisten

Ponien harjoitusravit voidaan aloittaa toukokuun alkupuolella. Kuvituskuva poniravilähdöstä, jossa etualalla juoksee Broängens Ghosakrama Fiia Espon ohjastamana.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos kertoo tiedotteessaan, että ponien harjoitusraveja voi taas järjestää. Ne ovat olleet tauolla koronarajoitusten takia.

Hallitus linjasi alkuviikolla, että lasten ja nuorten ryhmäharrastukset voidaan aloittaa ulkotiloissa paikallisesti jo tämän kuun aikana. Ponien harjoitusravien sekä -lähtöjen järjestäminen on mahdollista käytännössä toukokuun alusta alkaen. Silloinkin on noudatettava alueellisia kokoontumisrajoituksia.

Suomen Hippos suosittelee, että harjoituslähtöihin osallistuu vain lähialueen poniraviurheilijoita.

”Suomen hallitus kertoi toimintaohjeita, joiden mukaan voidaan edetä. Alueet (aluehallintoviranomainen, kunnat) ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa rajoitusten toimeenpanosta, joten on paljon asioita joita pitää ottaa huomioon. Suositeltavaa on, että ponien harjoitustoiminta on alueellista, eivätkä eri alueen harrastajat toistaiseksi sekoittuisi”, Suomen Hippoksen kehitys- ja markkinointipäällikkö Tomi Himanka kertoo tiedotteessa.

Raviradoilla tapahtuviin harjoituslähtöihin ilmoittautuminen tapahtuu Heppa-järjestelmässä ja kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi.

Ensimmäiseksi raviurheilun harjoituslähdöt aloitetaan juuri poneille. Hallituksen exit-strategiaan on linjattu, että aikuiset voisivat aloittaa ryhmäharrastustoiminnan ulkona toukokuussa. Suomen Hippos tiedottaa tarkemmin, kun hevosten harjoitusravitoiminta voidaan aloittaa.

Varsinainen ponien kilpailutoiminta voi tämän hetken tiedon mukaan alkaa kesäkuussa, samalla kun lasten ja nuorten kilpailu- ja harrastustapahtumat ovat ulkona mahdollisia. Suomen Hippos on Olympiakomitean alainen järjestö ja poniraviurheilu katsotaan osaksi muita ulkona harrastettavia ryhmäliikuntalajeja.

Ponien kilpailutoiminnan alkaessa liikkuminen alueelta toiselle on mahdollista. Kilpailutoiminta pyritään aloittamaan valtakunnallisesti, mutta mahdolliset alueelliset poikkeukset tulee ottaa tuolloinkin huomioon.

Ponien harjoitus- ja kilpailutoiminta järjestetään toistaiseksi ravikilpailuista erillisenä toimintana. Se, milloin ponilähtöjä ajetaan ravien yhteydessä, riippuu muun muassa kokoontumisrajoituksista ja aikuisten ulkona tapahtuvien kilpailu- ja harrastustapahtumien rajoituksista.

”Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että kesäkuussa saadaan ponien virallinen kilpailutoiminta käyntiin. Samalla liikkuminen alueelta toiselle olisi mahdollista. Tahtotila on, että poniraviurheilua koskevista rajoituksista päästäisiin mahdollisimman pian eroon”, Himanka kommentoi.