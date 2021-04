Palomiehen hevonen Grainfield Aiden lunasti paikan Finlandiassa

Anu Leppänen

Suomen sankarit Finlandia-ajossa: Grainfield Aiden ja Hannu Korpi.

Vermo Areena tiedotti tänään sunnuntaina kutsuneensa palomiehen hevosen mukaan. Grainfield Aiden (Andover Hall) on tehnyt parissa kaudessa ilmiömäisen nousun alasarjoista huipulle. Seitsemänvuotias vain jatkaa ja jatkaa kehitystä ja venymistä.

Viime kaudella Grainfield Aidenin noustessa kultadivisioonatasolle se voitti seitsemän 31 juoksustaan, vaikka välillä tuntui, että lähtöpaikat olivat kroonisesti huonoja. Tällä kaudella se on jatkanut entistä voitokkaammin: kuusi tolppaa 14 kilpailusta. Ruuna on nostanut myös jo vuosia hyvällä voittoprosentilla kilpailleen paloesimiehenä työuransa tehneen Hannu Korven uudelle tasolle, ja loikkaus kansainväliseen huippulähtöihin on uusi merkkipaalu. Ruuna oli mukana jo Seinäjoki Racessa ja se on toki kohdannut Ruotsin huippuja jo kiertueillaan naapurimaassa.

Grainfield Aidenin on kasvattanut Tiia Tuhkanen-Kaila ja Hannu Kaila, jotka tunnetaan Grainfeld-kasvateistaan. Ruunan omistavat Korven Fire-Talli ja Marjo-Kristiina Nieminen.

Linkki Grainfield Aidenin uratietoihin.

Tästä pääset Vermo Areenan nettisivun uutiseen.

Finlandia-ajoon 2021 (1. palkinto 110000 euroa) kutsutut hevoset toistaiseksi:

Le Gros Bill, Suomi

Dear Friend, Ruotsi

Hickothepooh, Norja

Ubertino Grif, Suomi

Grainfield Aiden, Suomi