Kartier loukkaantui - ”Tämä kausi on purkissa”

Alkuvuosi on tuonut mukanaan kehnoja uutisia suomenhevostähtien osalta. Nyt niitä kuuluu Juankoskelta: maaliskuisen Karjalainen-ajon nimiinsä vieneen Kartierin kausi on loukkaantumisen vuoksi ohi.

Anu Leppänen

Heikki Mikkosen tallin lippulaiva Kartier kohosi loistavien talven ja alkukevään otteidensa ansiosta yhdeksi kuumimmista suomenhevosnimistä. Nyt edessä on kuitenkin leikkaus ja pitkä toipilasaika.

11-vuotias Kartier teki kohinalla nousua suomenhevoshuipulle, ja oriin taustavoimat olivat asettaneet tavoitteeksi Seinäjoen kuninkuuskisan. Suunnitelmat seppelejahdista lykkääntyivät kuitenkin tulevaisuuteen.

”Kartierilla on nuljuluun murtuma, ja tämä kausi on purkissa”, oriin valmentaja Heikki Mikkonen huokaa.

”Se tässä on positiivista, että nyt ei ole kyse vanhoista vammoista. Jalka leikataan, ja edessä on varmasti puolen vuoden huili ennen kuin päästään treenaamaan. Vasta ensi talvena saatetaan Kartier nähdä jälleen radoilla. Vamman huono puoli on se, että se on takajalassa. Näin siitoshommatkaan eivät tule kyseeseen. Ne loppuivat tämän kevään osalta ennen kuin alkoivatkaan.”

Mikkonen on tapahtuneesta ymmällään.

”Oria on treenattu kotona tosi nätisti sen vammahistorian vuoksi. En ymmärrä, miten näin silti kävi. Vieläkään ei ori saanut ehjää kautta. Välillä tuntui, että nyt on Kartierin vuosi. Ei päästy haastamaan Lissun Eerikkiä”, Mikkonen sanoo.

Kartierilla on startteja takanaan vasta 57. Ykkösenä ori on ravannut maaliin 23:sti, eli voittoprosentti on komeasti 40. Enimmillään Kartier on kisannut yhden kauden aikana 13 kertaa. Vuonna 2017 ori ei päässyt vaivojen vuoksi kaviourille lainkaan. Seuraavalla kaudella Kartier teki kuitenkin vakuuttavan paluun.