Milliondollarrhyme Elitloppettiin – tänään tulee toinenkin kutsu

Ville Toivonen

Kuvan Finlandia-ajossa huimaa tahtia keulapaikalla pullannut Milliondollarrhyme sai kutsun Elitloppettiin.

Finlandia-ajossa keulapaikalla kuumana käynyt ja sitä myötä neljänneksi jäänyt Milliondollarrhyme on kahdeksas Elitloppet-hevonen tänä keväänä. Sitä ennen 7-vuotias ruotsalaisruuna oli jäätävän hyvä voittaessaan Solvallassa. Tämän kevään Elitloppet on sille kolmas putkeen.

"Hevonen ei ole koskaan ollut parempi kuin nyt", Solvallan urheilupomo Anders Malmrot perustelee kutsua tapahtuman kotisivulla.

Milliondollarrhyme on voittanut 13 uransa 51 startista. Voittosumma on aavistuksen verran vajaa viidestä miljoonasta kruunusta. Ennätys on 1.09,2a. Hevosen omistaa MDR Trotting HB ja sitä valmentaa Fredrik B Larsson. Ready Cashin pojan on kasvattanut HB Olivias Son.

Tänä iltana Solvallassa ajetaan kello 22.51 Meadow Roadin lähtö, jonka voittaja saa paikan Elitloppettiin.

Elitloppettiin on kutsuttu nyt kahdeksan hevosta: Ecurie D., Don Fanucci Zet, Vivid Wise As, Aetos Kronos, Dorgos De Guez, Hickothepooh, Very Kronos ja Milliondollarrhyme.