Keskiviikkona 12,0 mennyt ylivoimavoittaja Borin T.N. palasi "kotiin" - jatkaa Holttisen valmennuksessa

Keskiviikkona Vermossa loistanut viisivuotias Borin T.N. on siirtynyt Stall Adore Oy:n eli kovasti hevosiin satsaavan Esa Pehkosen omistukseen. Pehkosellahan on mm. Amerikassa toisen talllinimen AMG Stablen takana kolmevuotiaiden kovaan kaartiin kuuluva In Range.