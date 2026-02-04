Päivän ravit: Kahden jackpotin ilta, suomalaiset mukana SolvallassaToto75-sirkus siirtyy keskiviikkona Teivoon. Ruotsissa ollaan tekemisissä suuren luokan ravipotin kanssa.
Teivossa ravi-ilta käydään läpi kuulaassa pakkassäässä, mutta ravien järjestäminen ei ole vaakalaudalla. Ohjelmassa on kymmenen täysipainoista lähtöä.
Toto75:ssa ollaan Suomessa jackpot-putkessa, sillä myös Teivossa on jaossa ylimääräistä rahaa. Noin 32 000 euron jackpot-raha antaa peliin pientä työntöapua, ja kokonaisuudessaan potti voi nousta kuusinumeroiseksi.
Alkuvuoden menestyneimmistä valmentajista monet jättävät Teivon karkelot väliin. Kymmenestä voitokkaimmasta tallista vain neljä on Tampereen kisoissa mukana. Ohjastajien kymmenen kärki on sen sijaan kokonaisuudessaan paikalla.
Ajajaliigassa kahden kärki on selkeästi muista erossa. Santtu Raitalalla on koossa peräti 38 voittoa. Viime vuoden tapaan Jarmo Saarela on ollut alkuvuoden hanakkana. Voittoja hämeenkoskelaisella on 20.
Ohjastajien rahatilastossa kolmantena olevaa Hannu Torvista voitot ovat hieman kiertäneet. Viime vuoden ajajaliigan kakkosella on tältä vuodelta seitsemän voittoa. Kakkossijoja on peräti 22.
Teivossa ravit alkavat kello 18.00. Tuntia myöhemmin pistetään Toto75-peli liikkeelle.
TotoTV:n studio alkaa niin ikään kello 18.00. Studioisäntänä on Jere Törmänen ja asiantuntijana knoppeja jakaa Tuomo Pekonen. Varikolla tunnelmia kerää Juuso Väyrynen.
Teivon jälkeen on aika syventyä illan Toto86-peliin. Solvallassa ja Jägersrossa juostava kierros saa vauhtia yli 800 000 euron jackpotista.
Suomesta Solvallan iltaan ovat lähteneet hevosineen Jerry Rauos ja Jyrki Filatoff. Jerry Rauos on tuonut ravipyhättöön Hall Of Heartsin sekä Space Oddityn. Jyrki Filatoffin hevoset Solvallassa ovat Lil Jolindo ja Inevitable.
Timo Nurmos on mukana kotirata Solvallan raveissa kuudella hevosella. Petri Salmelalta kilpailee raveissa yksi hevonen. Ohjastajapuolella Jorma Kontio ei luonnollisesti jätä Tukholman kisoja väliin, vaan ohjastaa neljää hevosta.
Menossa ovat mukana myös Ruotsissa 50 vuotta asunut Heikki Koskela sekä suomalaiset sukujuuret omaava Jukka Kivelä.
Jägersron illassa suomalaisväriä edustavat valmentajapuolella Hanna Lähdekorpi ja Veikko Haapakangas. Ohjastajista kehissä on Markus Forss.
Toto86-peli starttaa kello 21.30.
