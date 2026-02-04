Santtu Raitalaan luotetaan alussa ja lopussa Teivon Toto75-pelissä on jackpot-rahaa jaossa. Vihjerivin tuki ja turva on molempia varmoja ohjastava Santtu Raitala.

Santtu Raitala on hallinnut ratoja alkuvuoden. Teivossa ajajamestarin tilille odotetaan lisää voittoja. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravivihjeet Teemu Hyvönen

Keskiviikon T75-kierros ravataan Teivossa 32 000 euron jackpot-rahan ryydittämänä. Vihjesysteemin varmat löytyvät avaus- ja päätöskohteesta, ja kahdessa lähdössä haetaan riville arvoa yllättäjien voimin.

Viimeksi Jyväskylässä keulavoiton napannut I.P. Titaani on lähellä toistaa saman avauskohteessa, jos keskittyminen ei herpaannu kesken matkan, kuten edellisessä startissa kävi.

Ohjastaja Santtu Raitala teki viimeksi rattailla vain tarvittavan, ja I.P. Titaani vastasi rinnalla haastaneelle hevoselle perille saakka. Vauhtien puolesta ori saattaa olla ylivoimainen, vaikka vastassa on muitakin nousukkaita.

Kakkoskohteeseen otetaan kahden rastin taktiikka. Kiikku's Trooper avasi kautensa lupaavalla kirillä ja palasi viimeksi voittokantaan samanlaisen juoksun jälkeen. Ruuna ei osallistu kiihdytykseen, mutta on viime startteja vastaavana kova sana kirivaiheessa.

Jonas Halbak yrittää puolustaa johtopaikan ja voi hakea keulat Flight Deckiltä tai Global Dashilta. Ori pystyy pitämään sopivan vauhdinjaon jälkeen kaikki takanaan.

Elliitta etenee todennäköisesti keulaan ja on sen turvin kolmoskohteen suosikki, mutta lähtö näyttää yllätysherkältä.

Varmistuksista mainitaan kärjen lähelle hakeutuva Ariannas sekä pitkän takamatkan tauluaan parempi kaksikko Cajsa Rok ja Tuliveera.

Saldo KS on näyttöjen puolesta omassa luokassaan neljännessä kohteessa, mutta viime startissa ravi hajosi viimeisellä takasuoralla, ja ruuna on nyt pieni arvoitus.

Sen takia vihjeriviin otetaan pari varmistusta. Keulaan tähtäävä Parttime Priest osoitti Vermossa hyvää kuntoa haastavassa tehtävässä, ja Suomen uransa avauksessa pussiin virtavan näköisenä jäänyt Bourbon Split on toinen kiinnostava merkki.

Seinäjoella voittokantaan palannut Teijan Romeo olisi lähellä voittoa etenkin keulasta, mutta sisäradan Nils voi olla viitoskohteessa liikkeellä samalla taktiikalla.

Takamatkan Pate Pollea ja Tinder Lars antoivat vahvat kuntonäytöt viime starteissaan ja pystyvät liikenneruuhkat välttäessään paljoon.

Xanthia Kemp vakuutti viimeksi mailin matkalla johtavan takaa ja hakee kuudennessa kohteessa koko matkan johtoa. Asetelmat suosivat tammaa, sillä kovimmat haastajat saivat vaikeat lähtöasemat.

Tauolta palaava Empere's Battle ja kautensa sijoitustaan paremmin avannut Piece Of Anemone nousevat kirissä korkealle, jos suosikki ei saa tehdä täysin omaa juoksuaan.

Rivin päätöksen varmavalinta El Cheapo palasi Lahdessa tauolta, löysi kiritilat johtavan takaa ajoissa ja spurttasi voimia uhkuen ykköseksi.

Nyt lähtöpaikka on loistava, ja ohjastaja Santtu Raitala voi seurata rauhassa, mitä eturivin terävimmät kiihdyttäjät tekevät. El Cheapo on lähellä kirivoittoa, vaikka kiihdytys ei menisi muiden toimesta pitkäksi.