Staro Miami palaa keskiviikkona voimalla - Raitala ohjastaa

Terhi Piispa-Helisten

Staro Miami palaa keskiviikkona Vermossa todennäköisesti vauhdilla, mutta kuski on eri: kuvan Mika Forss vaihtuu Santtu Raitalaan.

Yksi uutinen Staro Miamin (S.J.'s Caviar) tiimoilta on, että supertamman rattailla nähdään Santtu Raitala ensimmäistä kertaa. Mika Forss on ajanut melkein kaikki hevosen startit tähän asti, mutta Forss on nyt sitoutunut ajamaan keskiviikkona Solvallassa. Mutta millaisessa vireessä Staro Miami 10,2 oikein palaa? Miksi tauko on venynyt noin pitkäksi?

"Ei ole ollut mitään isoa ongelmaa", kertoo Staro Miamin valmentaja koko uran matkalta, Aripekka Pakkanen.

"Kaikenlaista pientä vain ja loppuvaiheessa en ollut tyytyväinen valmennuspaikkojen kuntoon. Kevään kotimaisiin suurkilpailuihin tähtäämisessä olisi tullut liian kiire. Vaadittavia kovia harjoituksia ei juuri ratkaisevilla hetkillä olisi ollut turvallista ajaa. Lisäksi ei ole ollut mitään painetta tulla ennen kuin hevonen on valmis. Omistajalla on malttia odottaa. Nyt olen hevoseen hyvin tyytyväinen, mutta tietysti pitkä tauko vähän arvelluttaa."

"Normaalisti Staro Miami on palannut tauoilta vahvasti. Olen oikein tyytyväinen sen harjoituksiin viime ajoilta. Talvi on kuitenkin ollut erilainen sikäli, että kovaa ajoa on ollut aiempaa vähemmän, treeni on ollut erilaista. Hevonen vaikuttaa kypsyneen ja rauhoittuneen ainakin treenien perusteella. Olen kuitenkin aika luottavainen sen suhteen, että kun lappu lyödään rintaan, intohimo on siellä. Isoja kisoja on kauden mittaankin tarjolla, ja hyvä fiilis on siitä mitä on tulossa. En kuitenkaan ole suunnitellut eteenpäin, vaan katsotaan keskiviikko ensin ja mietitään sitten."

"Olemme omistajan (Martti Simonen) kanssa puhuneet, että Staro Miami saa kilpailla niin kauan, kun se tuntuu motivoidulta, ja koitamme nauttia matkasta sen kanssa. Hän on myös sanonut pitävänsä hevosen itse siitoksessakin. Ei tällaisia hevosia tahdo oikein kasvattamalla eikä rahallakaan ihan helposti saada. Uskon että hyviä hetkiä on vielä tulossa lisää ja että keskiviikkona aloitetaan hyvällä tasolla. Varustus on samankaltainen, kuin useimmiten: jenkkikärryt ja ilman etukenkiä. Mitään silmälappuja ei nyt taideta virittää."

Mikä fiilis on tallin hevosista muuten?

"On tullut sekä onnitumisia että epäonnistumisa, mutta valmentaja tahtoo juuttua niihin huonompiin suorituksiin. Tuleva kausi tuntuu kiintoisalta erityisesti nelivuotiaiden suhteen, Arcie's Arsenal, Moniman ja Business School eivät mikään ole vielä täysin naäyttäneet mitä osaavat. Deangelo on jännä mitauttaa Suur-Hollolassa ja kolmevuotiaista sekä nuoremmistakin pompsahtanee vielä joitain hyviä. Kuitenkin Staro Miamin saappaat ovat isot. En ole varma onko niiden täyttäjää näissä hevosissa sitten kun se siirtyy uudelle uralle? Toivoa aina voi."