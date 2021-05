Juha Kortekalliolle 11-aikainen Toto75-sankari Bring Me Brodde – tallin suomenhevostoivolla keskiviikkona Vermossa kuumat paikat

Juvalla ja Kangasniemellä treenaava Juha Kortekallio on saanut talliinsa kykenevän tulokkaan, Bring Me Brodden.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Lennokkaan Bring Me Brodden ura jatkuu kangasniemeläistreenari Juha Kortekallion käsistä. Ruuna ei ole niittänyt tuoreimmissa starteissaan menestystä, mutta viime vuonna Bring Me Brodde vei nimiinsä kaksi Toto75-taistoakin.

6-vuotias Bring Me Brodde on muuttanut Juha Kortekallion valmennukseen. Aiemmin Stefan Perssonin, Harri Koivusen, Hannu Isotalon, Matias Salon ja Mika Haapakankaan treenissä vaikuttanut ruotsalaisruuna saapui Kortekallion talliin reilu viikko sitten. Suomalaisomistuksessa Bring Me Brodde on kilpaillut reilut kaksi ja puoli vuotta.

”Katsotaan nyt, tapahtuuko tallin vaihtamisen myötä piristymistä. Kyseessä on rento, miellyttävä ja rauhallinen hevonen, jolle käy kaikki”, kehuu Juha Kortekallio Talli Fontainen omistamaa ravuria.

Bring Me Brodden uran tunnusluvut ovat: 46 9-4-4, 11,6aly ja 38 371 euroa. Ruunan tähänastisen uran tähtihetket ajoittuvat alkukauteen 2020. Tuolloin Bring Me Brodde voitti Matias Salon valmennuksessa kaksi Toto75-lähtöä. Ennätyksensä S.J.'s Caviarin poika viiletti kesäkuussa 2019 Vermossa voitettuaan murskaavalla marginaalilla.

”Aikatauluja ei ole vielä suunniteltu, sitten startataan, kun saadaan palaset paikoilleen ja hevoselle massaa. Bring Me Brodde on nuori ja suhteellisen terve hevonen, jolla on vielä radoilla annettavaa”, Kortekallio kommentoi.

Tallin nousevaa suomenhevossiipeä edustava Ukkoherra kisaa keskiviikkona Vermossa Voimaliigassa, Toto64-pelin neloskohteessa. Alla on loistava suoritus ja ylivoimavoitto ennätystuloksella 27,4ake. Kortekallio on kuitenkin varovainen odotuksiensa suhteen.

”Hevosella on kaikki hyvin, mutta voltti ja kakkosrata ovat suuria ongelmia. Ukkoherra ei ole lähtenyt voltista ravilla ties milloin. Kun ilmoitin orin Vermoon, näytti, että samaan karsinaan ei tule muita. No, tulihan sinne, ja sitten saatiin vielä kakkosrata”, Kortekallio naurahtaa.

”Kunto on Ukkoherralla kiviaitaa, ja se on mennyt koko vuoden hyvin. Mukava hevonen senkin vuoksi, että se on parantanut kaiken aikaa otteitaan.”