Janne Räisänen hankki uuden kilpahevosen - "kokopäiväinen hevosura ei ajankohtainen"

Miika Lähdeniemi

Janne Räisänen on voittanut amatööriohjastajien kisoissa aiemmin sekä Suomen mestaruuden, Euroopan mestaruuden että Maailmanmestaruuden. Työkseen rantasalmelainen ajaa kirjastoautoa, ja treenaa vapaa-ajallaan kahta hevosta.

Räisäsen perhe hankki äskettäin seitsenvuotiaan suomenhevostamman Tuurin Ellin (Viesker), jolla on vauhtia ja kykyjä, mutta laukat hidastavat usein menoa. Se tuli Rantasalmelle Räisästen kaksivuotiaan suomenhevostamman Ingressin (Tutuari) kaveriksi.

"Tuurin Elli tuli talliin parisen viikkoa sitten", Räisänen kertoo.

"Se on tarhassa kaksivuotiaan kanssa, ja tammat tulevat hyvin juttuun. Meillä on lisäksi tyttären kilpaponeja, ja enempää tilaa meillä kotona ei olekaan. Ostattelimme Taija Mäki-Mustapäältä ensin toista hevosta, mutta se ehti mennä. Tästä tuli sitten kaupat. Ilmeisesti tällä jotain kykyjä on, kun niin moni on jo kysellyt perään. Menemme maanantaina Mikkeliin klinikalle, ja toivottavasti jotain löytyy, jota voisimme saada paremmaksi. Hevonen vaikuttaa joka tapauksessa oikein kivalta. Mitään kiirettä ei ole, vaan koitetaan saada tamma niin hyväksi, kuin me osaamme."

Millä kurssilla Janne Räisäsen ohjastajahommat ovat?

"Aika entiseen tyyliin jatketaan. Työ kirjastoautonkuljettajana on edellä, mutta onneksi siitä on päässyt aika joustavasti kilpailemaan. Amatöörien SM-liigan lähtöja mm. on taas edessä ja jonkin verran on tullut lainaohjastuksiakin. Ensi viikolla alkuviikolla olisi ollut jotain tarjolla Kuopioon ja Vennelmon Varma nähtävästi Vermoonkin, mutta olen nyt töiden takia estynyt. Seuraavat ohjastettavat tulevat ehkä sitten viikonlopulle."

"Aikaisemmin siinä 15 vuotta sitten oli vähän enemmänkin hevosia treenissä, mutta kalusto oli ehkä aika tavallisia hevosia. Sitten tuli tuo työ tarjolle ja siihen tartuttiin. Nyt olemme molemmat vaimoni kanssa päivätöissä, ja tällä kaavalla mennään. Tietysti välillä on käynyt mielessä, mitä olisi ollut edessä kokopäiväisellä hevosuralla. Nyt mennään kuitenkin ainakin toistaiseksi tällä tiellä. Vuodetkin vierivät. Tosin lapset alkavat jo olla vähän isompia ja he ovat mukana touhuissa hevosten kanssakin, mikä antaa vähän enemmän mahdollisuuksia."

