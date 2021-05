Kaksi uutta Elitloppet-korttia: Cyber Lane ja Gelati Cut

Terhi Piispa-Helisten

Derbyn ja mm. viime pyhänä Copenhagen Cupin voittanut Cyber Lane on upea ilmestys ja nyt myös Elitloppet-hevonen.

Elitloppetin manageri Anders Malmrot on ollut viime ajat vaikeuksissa ranskalaIaisedustuksen saamisessa tämän vuoden Elitloppetiin, mutta sai kuitenkin mukaan ainakin Romain Christian Laruen valmentaman nuoren (5) lupauksen Gelati Cutin (Coktail Jet). Ruuna oli neljäs viime startissaan Åbyn Paralympiaraveissa, mutta se sai italialaissyntyisen ohjastajansa Gabriel Gelorminin kanssa myöhään kiritilaa. Ori tuli voimissaan maaliin open stretchiä pitkin keulan Who's Whon taivuttua eteen.

Pääset tästä Gelati Cutin uran startteihin.

Uutinen Dorgos De Guezin taustavoimien kieltäytymisestä ja vaikeuksista saada ranskalaisedustusta Elitloppetiin 2021.

Gelati Cut on viettänyt ajan Paralympiaravien jälkeen Kevin Gondetin luona Ruotsissa, joten viesti on ollut selvä: Solvallaan! Larue on 37-vuotias nouseva valmentaja ja saa nyt edustaa maataan Pohjoismaiden kovimmassa ravikisassa.

"Gelati Cutin ajatus oli ensin osallistua Harper Hanoverin pitkälle matkalle", Anders Malmrot kertoi ATG Liven lähetyksessä.

"Se olisi voinut pitää keulan Paralympiaraveissa, jäi pussiin ja jätti tosi hyvän vaikutelman, ja tilanne muuttui. Siitä tulikin sekä minun että taustavoimien mielestä Elitloppet-hevonen."

Samaan aikaan Gelati Cutin ja kumppaneiden kanssa lipun Elitloppetiin 2021 sai myös viime sunnuntain Copenhagen Cupin sankari Cyber Lane rattaillaan valmentajansa Johan Untersteiner.

"Sunnuntai ratkaisi Cyber Lanen osalta. Esitys Kööpenhaminassa oli vahva."

Elitloppetiin 2021 toistaiseksi kutsutut hevoset:

Ecurie D., Ruotsi

Don Fanucci Zet, Ruotsi

Vivid Wise AS, Italia

Aetos Kronos, Ruotsi

Dorgos De Quez, Ranska (kieltäytynyt paikasta? Katso aiempi Elitloppet-uutinen, linkki ylempänä)

Hickothepooh, Norja

Very Kronos, Ruotsi

Milliondollarrhyme, Ruotsi

Heavy Sound, Ruotsi

Moni Viking, Norja

Cokstile, Italia

Seismic Wave, Ruotsi

Gelati Cut, Ranska

Cyber Lane, Ruotsi

Elitloppetin lähtölista ratkeaa sunnuntaina. Lähtörata-arvonta esitetään livenä kello 19.30 alkaen.