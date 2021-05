Elitloppetin Ranskan rintama vaikeuksissa: Dorgos de Guezkin jää pois

Terhi Piispa-Helisten

Kuka viimeksi nauraa? Jean-Michel Bazíre ei ole tulossa Elitloppetiin 2021. Björn Goop taas ei enää ole kuvassa näkyvien värien, Face Time Bourbonin omistajan, ohjastajavalinta. Goop ei liioin aja Ecurie D.:täkään enää.

Bazíre ja ruunansa olivat jo toinen valjakko Ranskasta, joka jäi pois Ruotsin sääntöjen ja tuomaritoiminnan vuoksi. Toissaviikon Paralympiaravien voittaja Delia du Pommereux sai myös kutsun, mutta tamman taustavoimat ilmoittivat jättävänsä Solvallan väliin ohjastajansa Eric Raffínin kohtelun vuoksi. Tuolloin Åbyn tuomaristo langetti ohjastuksesta ajokiellon ja sakkoja.

Ruotsin sääntöjen mukaan ohjastajan käsi ei saa kohota käskiessä yli olkapään tason. Raffínin käsi nousi kahdesti, mutta katsojan näkökulmasta toiminta näytti enemmän ilolta kuin käskemiseltä, ja tiukkaahan Åbyn loppumetreillä ei ollut lainkaan.

Nyt Bazíre liittyi "ranskalaiseen rintamaan", sillä hän kertoi Paris Turf -ravimediassa ettei voi kilpailla Ruotsissa "käsittämättömien sääntöjen ja niiden tulkinnan vuoksi". Tuntuisi ennenkuulumattomalta, että Euroopan toiseksi suurin ravikilpailu ja Pohjois-Euroopan ravifestivaaliksi noussut Elitloppet ajettaisiin ilman Euroopan ykkösravimaan Ranskan edustusta, mutta näin uhkaa nyt käydä.

Dorgos De Guez juoksee tallipääällikön itsensä ohjastamana keskiviikon Grand Prix Ducs de Normandiessa Caenissa, ja mitään Elitloppetia ei siis ole tulossa. Raffínin tuomiosta on valitettu Ruotsin keskusjärjestöön, mutta mitään ratkaisua ei liene tulossa ennen sunnuntaita.

Dorgos De Guezin poisjäännistä kerrottiin mm. Ruotsin ravimedia Sulkysportissa.

KOMMENTTI:

Lapsi pesuveden mukana

Pohjoismainen raviyhteisö on tällä hetkellä totaalisen oikealla asialla karsiessaan hevosten liikaa käskemistä ravilähdöissä sääntöjen ja valvonnan tiukentamisella. Asia on lajin tulevaisuuden kannalta elintärkeä.

Kuitenkin pesuveden mukana uhkaa nyt mennä koko laji. Myös kansainvälisen huippu-urheilun status on lajille asia, jota ilman se ei voi elää. Sääntöjä on varminta tulkita, kuten ne kirjoitetaan. Aina välillä tulee kuitenkin tuomaristollekin eteen väkisin asia, jossa maalaisjärki on otettava mukaan. Jos käsi nousee liian korkealle, on se sääntöjen mukaan rangaistavaa. Voiko sittenkään tulkita sääntökirjaa kuin "piru raamattua"? Pitääkö tuulettamisesta käsi korkealla siis rangaista ja millainen on laji, jossa ei saa tuulettaa?

Ruotsalaiset ovat maailman keskustelevin kansa, mutta olisikohan naapureilla nyt silti diskuteerauksen paikka?