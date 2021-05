Gareth Bokolle vuoden kärkiaika Ruotsissa ja paikka Elitloppettiin – valmentaja Jerry Riordanilta jo toinen hevonen kisaan

Yksi paikka on vielä auki. Lähtölistat julkaistaan huomenna.

Terhi Piispa-Helisten

Jerry Riordanin tallista on tulossa kaksi hevosta Elitloppettiin. Aetos Kronos ja Gareth Boko ovat molemmat antaneet kovat näytöt kunnostaan.

Gävlessä jaettiin paikka Elitloppettiin Prinssi Danielin lähdön voittajalle. Gareth Boko kiskaisi loppukirissä varmaan voittoon ja kellotti mailin ryhmäajossa kilometriajan 1.09,6, joka on vuoden nopein voittoaika Ruotsissa.

Disco Volante piti odotetusti johtopaikan sisäradalta, mutta oli lyöty jo loppukurvin alussa. Magnus A Djusen ajama Gareth Boko kiitti loppusuoralla vetoavusta edellään kirinyttä Racing Mangea ja liiteli lopussa selvään voittoon. Floris Baldwin ja Racing Mange ottivat seuraavat sijat.

"Magnus tietää tasan tarkkaan, miten hevosta pitää ajaa. Ja hevonen oli loistava", valmentaja Jerry Riordan kiitteli ATG Liven lähetyksessä.

Elitloppet juostaan jo viikon päästä sunnuntaina. Karsintalähdön ja mahdollisen finaalin yhdistelmä vain viikko kovan Gävlen startin jälkeen on vuosien varrella pelottanut muutaman voittajan taustajoukot sanomaan kohteliaan kieltäytymisen kutsulle Solvallan hornankattilaan. Riordan ei sellaista edes harkinnut Gareth Bokon kohdalla.

"Täytyy muistaa, että tämäkin urheilulaji on olemassa yleisön takia ja heitä varten. Urheiluun kuuluu, että parhaat ovat paikalla Elitloppetissa, se on osa kisan magiaa. Tietysti on hevosia, joille se ei vain sovi", Riordan lateli ATG Livella.

Gareth Boko on nyt 8-vuotias ori, joka on kilpaillut huipulla koko uransa loukkaantumisten aiheuttamia taukoja lukuun ottamatta. Jo kaksivuotiaana ori voitti Per Lennartssonin treenissä kaksivuotiaiden Breeders Crownin. Nelivuotiaasta lähtien ori kilpaili Conrad Lugauerin treenissä aina tämän vuoden helmikuuhun asti. Huhtikuussa Gareth Boko kilpaili jo Jerry Riordanin nimissä ja voitti heti tuloksella 1.09,9 1 640 metrin ryhmässä. Gävlen kisa oli siis hevosen toinen Riordanin listalla.

Elitloppetiin 2021 kutsutut hevoset:

Ecurie D., Ruotsi

Don Fanucci Zet, Ruotsi

Vivid Wise AS, Italia

Aetos Kronos, Ruotsi

Hickothepooh, Norja

Very Kronos, Ruotsi

Milliondollarrhyme, Ruotsi

Heavy Sound, Ruotsi

Moni Viking, Norja

Cokstile, Italia

Seismic Wave, Ruotsi

Cyber Lane, Ruotsi

Gelati Cut, Ranska

Click Bait, Ruotsi

Gareth Boko, Ruotsi

Elitloppetin lähtölista ratkeaa sunnuntaina. Lähtörata-arvonta esitetään livenä kello 19.30 alkaen.