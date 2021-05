Solvallassa suomalaishevosia normaalia vähemmän - Nurmoksen Seismic Wave Elitloppet-arvonnan voittajia

Ville Toivonen

Elitloppet-rata-arvonta: "Nyt on enemmän kuin häviäjän olo", kommentoi Erik Adielsson.

Rata-arvonta tuntuu merkitsevän Elitloppetissa vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Tänä vuonna se merkitsee "kaikkea", sillä Elitloppet on paperilla ehkä tasaisempi kuin koskaan. Yksi hyvän paikan saajista arvonnassa oli Timo Nurmoksen tallin edustaja Elitloppetissa, Seismic Wave. Ruotsalaisomistuksessa kilpailevaa jenkkiruunaa ohjastaa kisassa Claes Sjöström. Kuvaavaa arvonnan merkityksellisyyden suhteen oli yhden osallistujan tunnetila arvonnan päätteeksi.

"Nyt on enemmän kuin häviäjän olo", kommentoi ATG:n livelähetyksessä Erik Adielsson, jonka ajokki Very Kronos veti mustapekan, kakkoshiitin kasiradan.

"Onneksi lähtöä ei ajeta ihan tunnin päästä. Onneksi minulla myös on aiempaa kokemusta Elitloppetista ja samoin ulkoa starttaamisesta. Tässä ehtii vielä kasata itsensä ja kehitellä tapoja, joilla voimme onnistua."

Elitloppet heat 1, lähtö 6 sunnuntaina kello 16.30 Suomen aikaa.

1 Vivid Wise AS/Alessandro Gocciadoro, Italia

2 Moni Viking/Björn Goop, Norja

3 Millondollarrhyme/Fredrik Larsson, Ruotsi

4 Aetos Kronos/Magnus Djuse/Jerry Riordan, Ruotsi

5 Hickothepooh/Vidar Hoop, Trond Anderssen, Norja

6 Bahia Quesnot/Junior Guelpa, Ranska

7 Cyber Lane/Johan Untersteiner, Ruotsi

8 Don Fanucci Zet/Örjan Kihlström, Daniel Redén, Ruotsi

Elitloppet 2021 heat 2, lähtö 7, klo 17.

1 Cokstile/Vincenzo Gallo, Mattia Orlando, Italia (hoitaja Anu Intonen)

2 Heavy Sound/Kenneth Haugstad, Daniel Redén, Ruotsi

3 Seismic Wave/Claes Sjöström, Timo Nurmos, Ruotsi

4 Gelati Cut/Gabriele Gelormini, Romain Christian Larue, Ranska

5 Gareth Boko/Mats Djuse, Jerry Riordan, Ruotsi

6 Ecurie D./Ulf Ohlsson, Frode Hamre, Ruotsi

7 Click Bait/Per Lennartsson, Stefan Melander, Ruotsi

8 Very Kronos/Erik Adielsson, Svante Båth, Ruotsi

Pandemiatilanne vaikuttaa edelleen Elitloppet-viikonlopulla niin, että suomalaisvaljakoita on normaalivuosia vähemmän. Toisaalta Ruotsiin siirtyneitä hevosihmisiä hevosineen on enemmän, joten suomalaisväriä on joka tapauksessa runsaasti. Alla on lueteltu Suomesta viikonlopun lähtöihin matkaavat valjakot.

PERJANTAI 28.5.2021

-Ei Suomesta paikalle matkanneita valjakoita.

LAUANTAI 29.5.

Lähtö 4, kello 16.53 (Suomen aikaa)

10 Gerry's Trix/Mika Forss, Marjo Kivimaa (kilpailee Suomen lisenssin alla, mutta valmentautuu Stall Sisulla Ruotsissa)

Lähtö 6, klo 17.42, Klass I, finaali, 1. palkinto 220000 kruunua.

2 Credit To Love/Jukka Torvinen, valmentaja Anne Kangas

(Mukana myös 10 Mandela Zon/Janne Korpi, Pekka Korpi, valmentautuu Julmyrassa Ruotsissa, ja 11 Power Blaster/Mika Forss, Roni Paldan, valmentautuu Stall Sisulla)

Lähtö 10, klo 19.20, Lädy Snärts lopp, Stoeliten, 220000 kruunua.

7 Willow Pride/Jukka Torvinen, Markku Nieminen

SUNNUNTAI 30.5.

Lähtö 3, kello 14.50, kolmevuotiaat ja vanhemmat, 100000-1000000 kruunua, 1. palkinto 150000 kruunua.

Yankee Blue/Mika Forss, Roni Paldan (valmentautuu Stall Sisulla).

Lähtö 4, kello 15.15, Kolmevuotiseliitti, Håkan Wallnerin lähtö, 1000000 kruunua

Nette's Ensio/Iikka Nurmonen, Timo Korvenheimo

Lähtö 5, klo 16, Elitkampen, 500000 kruunua.

H.V.Tuuri/Iikka Nurmonen, Ossi Nurmonen

Nyland/Mika Forss, Antti Ala-Rantala

*Loput "suomalaishevoset" kilpailevat Ruotsin lisenssillä kilpailevien valmentajien mm. Katja Melkon, Mika Haapakankaan, Timo Nurmoksen ja Petri Salmelan talleista.

**Elitloppet-sunnuntain hevosten lähtöradat arvotaan ja listat valmistuvat sunnuntai-illan mittaan. Voit katsoa ne allaolevasta linkistä oikean ravipäivän kohdasta startlistor.

