Leo Mönttinen lopettaa kilpaohjastuksen tiistaina Suonenjoella: "Siitä kilometrin päästä on lähdettykin maailmalle"

Ville Toivonen

Vielä kerran kilvanajossa: Leo Mönttinen! Suonenjoella vanhalla kotiradallaan tiistaina Mönttinen uhkaa ajaa viimeisen kerran kilpaa.

Leo Mönttinen, 62, on nimittäin syntyisin ja kotoisin läheltä Suonejoen ravirataa. Maailma on vienyt ympäriinsä, viime vaiheissa Lahteen, mistä kilvanajo puolestaan alkoikin: Lahden vanhalta montulta Matti Tissarin omistamalla suomenhevosella nimeltä Putteri (Ero-Lohko) 70-luvun alkupuolelta. Nyt kilpaohjastajan ura puolestaan on päättymässä tiistaina Suonenjoen kolmannessa lähdössä Tuli Uljaan (Viskaisu) rattailla.

"Hevosten treenaamista jatketaan ja koelähtöjäkin voidaan ajaa, mutta kyllä tämä kilvanajo päättyy tähän", Leo Mönttinen vakuuttaa.

"Suonenjoki on sopiva paikka, kun sieltä pojankollina hevosten treenaaminen aloitettiinkin. Kotitalo on ihan kilometrin päässä radasta. Joka kesä olen siellä ainakin yrittänyt käydäkin, ja tämä tulee nyt ihan sopivasti. Koitetaan pysyä huomenna kärryillä ja olla aiheuttamatta vahinkoa kanssakilpailijoille. Tuli Uljas ei vielä mene niin hurjan lujasti, joten siihen on mahdollisuuksiakin."

Mönttinen on saanut oppia nuorena Suonenjoen radalla mm. Jorma Heiskaselta, maailmalle lähtiessä Aulis Tyyskältä ja Niinisalon kuulussa eläinlääkintäkoulussa armeijassa mm. Antero Tupamäeltä.

"Heiskasen Jomppa treenasi tosiaan pitkiä lenkkejä, kuten maineensakin oli. Meillä oli yhteinen hevonenkin Jompan kanssa, Lottvic (Lynden Victory). Tyyskän mukana muutin Poriin -77 ja siitä armeijaan Niinisaloon sitten, missä olin samalla kurssilla mm. Kaarlo Ahokkaan ja Markku Iivarin kanssa. Antero Tupamäki oli eläinlääkärinä siellä. Siitä saakka olen itseni elättänyt karjakaupalla ja hevoskaupalla sekä hevosia treenaamalla, ihan yksityisyrittäjänä. Viisi kuukautta olen ollut verokortilla, kun olin sahalla töissä."

Mönttisen toimeentulo ei toki ole riippunut juurikaan ohjastuksesta - hänet tunnetaan enemmän muusta kuin ohjastusansioistaan. Heppa-järjestelmän parissa hänellä on 249 starttia, joista 13 voittoa.

"Kyse ei nyt ole minkään Stig H. Johanssonin lopettamisesta, tosiaankaan."

Mönttisen tallissa Syväojantiellä Lahdessa Jokimaan lähellä on nyt kahdeksan treenattavaa. Mitä niiltä odotellaan?

"Elämäni hevonen Pyörylän Paroni (Villiari) on torstaina Jokimaalla, kun tuli pystyyn ne Suur-Hollolan karsinnat. Se kävi vähän turhan lämpöisenä viimeksi, kun tuli se lähdönuusintakin. Toivottavasti on vähän rauhallisempi nyt. Ei sille kotona voi oikein ihmeitä tehdä, mutta onhan se ennenkin onnistunut Suur-Hollolassa, vaikka ei se volttihomma ole erityisesti sen homma. Juokseminen on kyllä, onhan se juossut meille 300000 kuudessa vuodessa. Kiitollinen pitää olla."

"Tamma Ice Wine (Yankee Glide) on mukava kilpahevonen myös (voittosumma 145574 euroa). Pidän hevosmäärän nyt pienenä, kun muussa tapauksessa pitäisi palkata henkilökuntaa. On sitäkin kokeiltu. Parhaimmillaan oli 24 hevosta treenissä. Tallissa kolmevuotias Clapton Treb (Trixton) tuntuu mukavalta ja starttaa kuukauden päästä. Italianruunahan oli jo startannutkin kaksivuotiaana. Muutkin nuoret hevoset ovat kivan tuntuisia, mutta startit näyttävät sitten aikanaan, mistä päin tuulee?"

Onko Leo Mönttiselle hevosessa tärkeintä suku vai ulkonäkö?

"En minä koskaan ole ollut kummoinen sukumies, vaikka tokihan sitä on yritetty vähän katsoa, että ne ovat jollekin juoksijalle sukua. Eri isistä ne ovat olleet, eikä se minulle niin nokonnuukaa ole, mistä juuri milloinkin. Yleisvaikutelma se vain ratkaisee, kaikki asiat yhdessä."