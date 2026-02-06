Jani Ruotsalainen toipuu pallolaajennuksestaJani Ruotsalainen on sivussa radoilta taannoisen sydänoperaation takia. Kilvanajoon juvalainen menestysvalmentaja aikoo palata kevään aikana.
Itäisen Suomen kärkiraviurheilijoihin kuuluva Jani Ruotsalainen on lähiajat sivussa raviradoilta. Ruotsalaisella oli pari viikkoa sitten sydänongelmia, joiden jäljiltä hän on sairauslomalla.
”Joku pieni infarkti oli, vaikka en minä sitä sellaisena itse tuntenut. Pallolaajennuksen kuitenkin tekivät”, Ruotsalainen kertoo.
Maaliskuussa 52 vuotta täyttävä Ruotsalainen kertoo tunteneensa itsensä kipeäksi ja hakeutuneensa sen takia lääkäriin. Löydös kuitenkin tuli hänelle yllätyksenä.
Vointiaan Ruotsalainen kuvailee varsin hyväksi. Hän kuitenkin on sivussa kilparadoilta joka tapauksessa ainakin helmikuun ajan.
”Loppukuusta on tarkastus. Jos silloin on kaikki ok, ruvetaan suunnittelemaan radoille palaamisen aikataulua, mutta varmasti sen jälkeenkin menee ainakin pari viikkoa vielä”, hän arvioi.
Urallaan reilut 2000 voittoa ajanut Jani Ruotsalainen oli aiemmin itäisen Suomen johtavia lainakuskeja. Viime vuosina hän on panostanut entistä tiiviimmin valmennustoimintaan, ja tulosta on tullut hienosti. Ruotsalaisen valmennettavista hienosti ovat menestyneet etenkin Wertti sekä Paavolan Hurmos.
Juvan raviradalla tallia pitävä Ruotsalainen pyörittää toimintaa puolisonsa Anu Suutarin kanssa. Valmennuslistalla on 14 hevosta.
"Tallin arki on saatu pyörimään hyvin. Entinen työntekijämme on ollut Anun apuna, ja Pekka Luukkonen on käynyt ajomiehenä", Jani Ruotsalainen mainitsee.
