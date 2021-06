Kimmo Kempin kasvatuksessa käynyt kato - illalla kaksi ohjastettavaa Teivossa

Vuosi ei ole ollut parhaimpia Kempin kasvatuksessa, sillä kato on korjannut arvokkaita hevosia joukosta pois. Eilen kuoli Kentuckyssä vuosikas ori Venturio Kemp, eikä menetys suinkaan ollut vuoden ensimmäinen.

Riku Niittynen

Legendaarinen Emilie Cas El syksyllä 2015 orivarsansa Quantum Kempin kanssa Stoner Creekin laitumella Kentuckyssa. Emilie Cas El, 29, kuoli kesän kynnyksellä ja sen paras tytär Impressive Kempkin, 14, menehtyi maksasairauteen keväällä. Kemppitalli on myös menettänyt muita arvohevosia ja -varsoja tänä vuonna.

Hevoskasvatuksen kannalta synkän kevään menetysten lisäksi Kimmo Kemppi raportoi myös iloisemmasta asiasta. Mies sai illaksi Teivoon peräti kaksi lainaohjastettavaa Jukka-Pekka Hukkasen tallista, Ranch Qluisan ja Ravenin. Lopussa on lyhyet kommentit näistä.

Venturio Kempin emä Mariongotchocolate (Chocolatier) on hambovoittajan ja Triple Crown -voittajan 08,6-aikaisen Marion Marauderin (Muscle Hill) sisko. Sisarusten emä Spellbound Hanover tienasi itsekin melkein miljoona dollaria. Oriin isä oli hambokakkonen ja odotettu huippuori Tactical Landing (Muscle Hill) - ME-tamma Mission Briefin täysveli.

Vuosi jo sitä ennen on ollut karmea. Periyttäjälegenda Emilie Cas El (Garland Lobell) oli jo 29 ja eläkkeellä, joten sen kuolema jossain vaiheessa lähiaikoina oli vääjäämätön. Kuitenkin Emilien tyttären 14-vuotiaan Impressive Kempin (Credit Winner) poismeno keväällä oli kaamea menetys. Se kantoi uudesta huipusta Greenshoe (Father Patrick), josta uumoiltiin seuraavaa superoritta. Impressive itse meni 11,2 ja tienasi yli puoli miljoonaa taalaa. Myös Impressiven jälkeläiset ovat olleet kovia kilpahevosia, mm. Quality Kemp (Muscle Hill) on mennyt 10,7.

Viime kuun lopussa menehtyi Altavista Hanover (Explosive Matter) niin ikään Hunterton Farmilla Paris, Kentuckyssä. Kahdeksanvuotias superemälinjan tamma ehti jättää kaksi tammavarsaa. Mukana meni varsa What The Hillistä (Muscle Hill), eikä varsomiseen ollut enää pitkästi.

Lisäksi Kemppi on mukana Miss U:ssa (Muscle Hill), jonka orivarsa Hard Livinistä (S.J.'s Caviar) Normandiassa kuoli kolmen päivän ikäisenä. Orivarsa oli siis samasta isästä, kuin pari viikkoa myöhemmin Elitloppetin voittanut Don Fanucci Zet, 08,9. Myös Miss U:n ensimmäinen varsa kuoli muutaman päivän ikäisenä, silloin Stall Zetin omistuksessa.

"Menetysten kevät on ollut", Kemppi huokaa.

"Aika kovasti koetellaan nyt, mutta tällaistahan tämä valitettavasti pahimmillaan on, tähänkin on varauduttava."

Tuleeko menestystä Teivosta?

"Ei se mahdotonta ole. Molemmat ajokit ovat iskussa, mutta molemmilla on kysymysmerkkejäkin. Ranch Qluisalla (T5-1) on nyt etukengät jalassa, mikä on miinusta, mutta sille laitetaan kokolaput ja koitetaan ainakin alussa tosissaan eteenpäin - vähän upporikasta ja rutiköyhää, siis."

"Raven (lähtö 9, amatööri-kokelasliigaa) on myös vedossa, mutta tuollainen kasi ei ole mikään toivepaikka. Ei lähdetä kallella kypärin matkaan, kuitenkaan. Hyvä hevonen sen tuohon pitäisi olla. Soittelin ajokkia tähän amatöörilähtöön. Hukkanen kysyi onko siellä sopivaa sarjaa muille valmennettavilleen ja kun löydettiin, lupasi tosi reilusti minun ajaa toistakin hevosta."

Milloin omia starttihevosia on tulessa?

"Ihan lähiviikkoina on uusiakin. Leica Hålerydiä (Raja Mirchi) ja Vikens Fernand (Zola Boko) on hoidettu vähän, mutta ei niissäkään nyt pitäisi mennä kauaa. Kumpikin treenaa hyvin. Jeppas Tarponin (Infinitif) Tapio Mäki-Tulokas varmaan ilmoittaa mailille Vermoon ensi viikoksi."

Kimmo Kemppi

Tällaiset ovat Kemppitallin ja Kimmo Kempin uudet ajovärit, jotka näkyvät taas Suomen radoilla useammin, mm. illalla Teivossa.