"Pappa" Airaksisen kohtalonviikko: Suur-Hollolaa ja Derbyä

Risto Airaksisen valmennuslistalla on vain kaksi hevosta, mutta koko kalusto on tällä viikolla kovissa paikoissa. Anything For You starttaa Suur-Hollolan alkukilpailussa torstaina - Lara Luca aloittaa Derby-sarjassa keskiviikkona.

Ville Toivonen

Risto Airaksisen hevoset ovat tällä viikolla kovissa paikoissa.

Risto Airaksinen tunnetaan valmentajana, jonka hevoset eivät osallistu ilman voitonsaumoja. Listalla on nyt vain kaksi hevosta, kun kolmas Sue's Photo (Classic Photo) on "lomalla". Voiko tallin kaksikolta odottaa menestystä sekä Vermosta että Jokimaalta?

"Vähän matalammalla profiililla mennään tällä kertaa", Airaksinen toteaa.

"Jokimaan Anything For You on vahvassa vireessä ja voi onnistua, mutta pääasia on, että päästäisi jatkoon välieriin eli viiden joukkoon. Ihan kova lähtökin tuli, mutta kyllä tämä ruunakin on kova. Se nähtiin viime syksynä Ruotsin starteissa. On siellä ehkä vähän nopeammat radat, mutta kyllä tuollainen 11-aika täydellä matkalla kai vähän riittäisi näissäkin lähtölöissä. Aika nopeita nämä kotimaan radatkin nykyään ja tähän aikaan vuodesta ovat."

"Anything For You treenaa kyllä erinomaisesti. Tässä mennään kengillä, mutta ne ovat alumiiniset kärkikengät, eikä ero paljaaseen kavioon ole hirveän iso. Riippuu tietenkin siitä, miten lähtö ajetaan, että ehtiikö tuolta kärkipäähän, mutta jotain toiveita sentään on. Minun hevosille käy harvoin näin, mutta ruuna on ollut kahdesti pussissakin viime aikoina."

"Lara Luca vasta aloittaa ja vastus on aika kova Derby-sarjassa. Se tuli hyvässä peruskunnossa talven jälkeen Juvalta Seppo Suuroselta. Sepsi oli ajanut reilusti kilometrejä pohjalle. Sitten on ollut pikkuharmia, mutta nyt päästään aloittamaan. Oli viimeisten nelivuotiaana lähtevien hampaiden kanssa ongelmia, ja syöminen kärsi. Sitten oli lihasarvoissa sanomista. En odota voittoa, mutta koitetaan saada pari starttia alle ennen Suur-Hollolan Best Princessiä. Syksyn lähtöihin tähdätään sen jälkeen, vaikka ikäluokka on nyt kyllä Suomessa kova. Kengät jalassa ja normivarusteissa mennään toistaiseksi."

Sue's Photo on poistunut valmennuslistaltasi, miksi?

"Se on nyt vain lomalla. Se on täällä Kärkölässä samassa paikassa, missä muutkin hevoset edelleen, mutta tuossa laitumella, ja vetää nyt henkeä."