Vidgrénien Ukebell Jet siirtyi Pitkästen hyvänolon hevostilalle

Einari Vidgrén Oy:n Ruotsin 75-voittaja Ukebell Jet, 8, on siirtynyt Riitta ja Paavo Pitkäselle Riistavedelle treeniin ja hoitoon. Selvitimme, mikä paikka Pitkästen talli oikein on?

Sami Ikonen

Paavo Pitkäsen, Ukebell Jetin ja Riitta Pitkäsen kesäfiiliksiä.

Ukebell Jet otti Bergsåkerissa 2018 Ruotsin 75-voittonsa silloisen valmentajansa Conrad Lugauerin ohjastamana hurjalla tavalla. Reissu vähän kauemmas kalaan, 1000 kilometrin päähän kotoa Skånesta, kannatti. Se kannatti vaikka lähtöpaikaksi tuli rata 12. Ori meni täyden matkan 12,6 pelkästään ulkoratoja kiertäen vastustajat murskaten, ja tulevaisuus lupasi paljon.

Suomeen siirryttyään Ukebell Jet (Igor Font) ei ole kuitenkaan löytänyt varmaa suoritustasoa. Se voitti kahdesti kesällä 2019, mutta pitkään on mennyt alle kykyjensä. Nyt Vidgrénien hevostoimintaa vetävä Juha Vidgrén on lähettänyt oriinsa Kuopion itäpuolelle Riistavedelle.

Pääset tästä Ukebell Jetin kilpailutietoihin.

Minne Ukebell oikein meni? Sen koti on nyt pitkän linjan hevosihmisten Riitta ja Paavo Pitkäsen luona ensinmainitun kotitilalla. Molemmilla on yhdessä ja erikseen onnistumisia hevosharrastajana. Riitta Pitkäsen ensimmäinen kasvatti Cingla (Circus) takoi menestystä jo -80-luvulla. Tamma voitti yli 100 startistaan peräti 30. Paavolla taas oli pitkään yhteistyötä mm. jo edemenneen Matti Mikkosen kanssa. Homma on jatkunut myös seuraavan sukupolven Mikkosen, Heikki Mikkosen, kanssa. Viime vuosina onnistumisia on tullut Da Capo Laukon (Uno Di Jesolo) kanssa, jonka Pitkäset huusivat internetistä.

"Pitkään on harrastettu pienessä mittakaavassa, ensin erikseen ja viime vuosikymmen yhdessä", Riitta Pitkänen kertoo.

"Minä olin ruuhkavuodet sivussa raviurheilusta. Perheessä oli vain ratsuharrastusta. Työni on ollut pitkään isännöitsijäalan yrittäjänä, josta jäin enemmän tai vähemmän pois syksyllä, eikä kaduta yhtään. No, toki vähän vielä tulee tehtyä sitäkin täältä kotoa käsin. Kuitenkin pääasia on tällä hetkellä hevonen. Niitä on pikkuvarsat mukaanlukien täällä meillä 16. Tai oikeastaan seitsemäntoista, kun kengitysseppä Sami Ikosen vuosikas tammavarsa tuli juuri laitumelle."

Pitkäset satsaavat viihtymiseen, hevosten ja ihmisten viihtymiseen.

"Itsellä on loistava olo päivätyöstä pois jäännin jälkeen - ihan oikea ratkaisu. Toisaalta on huomattu, että monella ravihevosellakin hyvinvointi voi olla vähän niin ja näin. On koitettu lähestyä asiaa vähän siltä kantilta. Mahojen kanssa on ongelmaa ja hermotkin voivat olla kireällä. Usein näillä on yhteys keskenään."

"Meillä on tällä ensinnäkin omaa kasvatusta, nyt jo neljä siitostammaa, joista kolmella varsat. Säpin Suhina (Tuisku-Topi) ei mennyt toukokuussa Ylivieskassa mihinkään ja vietiin se suoraan kotimatkalla oriin, Vaelluksen, luo. Se on neljäs. Sen sisko Säpin Tytinä (Auraus) on meillä myös. Lämminverisissä on Da Capo Laukko (Uno Di Jesolo) ja Phaedra Club (Love You) ja niillä keväälliset varsat, tammat Zola Bokosta (Goetmals Wood) ja Le Monteilista (Dahir De Prelong). Sitten on noita kilpahevosprojekteja. Kaikissa on jotain parantamista, niin kuin aina tietysti on."

"Ukebell tuli kylläkin aivan mahtavan hienossa kunnossa: sen mahassa ja syömisessä ei tunnu olevan ongelmaa. Jalat ovat kuitenkin vaivaantuneet herkästi ja ennen kaikkea eläinlääkäri Kimmo Elfving löysi sen kurkusta voimakkaasti paksuuntuneen tulehtuneen poimun, joka on haitannut hengensaantia. Se operoidaan ensi viikolla. Toiveissa on, että meillä syyskaudelle olisi lauantairavien tasoinen hevonen, mutta katsotaan kuinka käy?"

"Ukebell on ollut meillä nyt pari viikkoa. Se on myös luonteeltaan aivan loistava. Toiselta puolelta tietä se rauhassa tarkkaillee morsiamiaan. Tosin se tuntuu tietävän rotunsa: suomenhevostammat eivät kiinnosta yhtään, jännä kyllä. Paavo tuntee Vidgrénit aikaisemmasta. Ukebellista tuli juttua ihan toisen asian yhteydessä, ja lopulta se käytiin hakemassa tänne."

"Viimevuodesta meillä on ollut projektina lupaavasti uransa aloittanut, 15,9 täyttä matkaa laukan kanssa jo kolmevuotiaana mennyt Catchmeifyoucan (EL Mikko), 8. Tammalla olisi kyllä kykyjä, ja nyt on vähän valoa näkyvissä. Hermojen kanssa on ollut työtä. Se meni pyhänä Joensuussa koelähdössä ihan mukavasti (19,1), mutta kurveissa on vieläkin vähän parantamista."

"Toinen projektiheppa Loisto-Veikko vaikuttaa myös hyvältä hankositeen ongelmistaan toivuttuaan. Se on mennyt hyvin ainakin harjoitusraveissa ja starttaa nyt Kuopiossa perjantaina sekä uudestaan maanantaina Kajaanissa. Se on rento kaveri ja selvittää kyllä lyhyen starttivälin. Siinä ei sitten vähään aikaan ollut oikein sopivia sarjoja tällä seudulla."

"Vieraita hevosia on Ukebellin lisäksi sitten vain Puhtimäen Juhan vuosikas tammavarsa Pitcher's First (Lexus Font). Hän teetti sen tilausvarsana meidän Phaedra Clubista. Ja sitten vielä se Ikosen laidunvarsa. Voisin kyllä ottaa tänne maaseudun rauhaan mielenparannukseen joitakin hevosia jos löydämme lisää sopivia asiakkaita ja projekteja."

Pitkästen tilan rantalaitumilla ja luonnon helmassa hevonen voisi tosiaan viihtyä.

"Siihen satsataan ainakin. Siihen auttaa myös hyvä tiimi. Toinen tyttäreni Reeta Vainio on eläinlääkäri, joka käy siementämässä tammat. Toinen tytär Henriikka Vainio hevoshieroja. Taitava kengittäjä Sami Ikonen on tärkeä myös. Paavo ei vaivojen takia pysty itse kengittämään juurikaan. Lisäksi käytämme hevosiamme oikein taitavan ammattilaisen Henna Halosen hierottavana ja käsiteltävänä säännöllisesti. Koitetaan saada hevoset voimaan hyvin niin, ettei tarvitsisi niin usein tarttua lääkepurkkiin. Välillä se hyvinvointi kaipaa toki avustusta lääketieteeltäkin, mutta ei aina."