"Ohjastaminen on työni - hevonen itsessään intohimo" - Mika Forss on nyt virallisesti Ruotsin mies

Mika Forss on ajanut leipäänsä kasaan viime vuodet enimmäkseen Ruotsin puolella. Tästä päivästä alkaen hän ohjastaa myös Ruotsin keskusjärjestön lisenssillä, Solvallan raviradan valmentajiin lukeutuen.

Miika Lähdeniemi

Seuraavaksi Ruotsia edustamaan? Ainakin Mika Forss ohjastaa tästä eteenpäin ruotsalaisella lisenssillä.

Mika Forssin Ruotsin lisenssi "putkahti" tiedostoihin tänään iltapäivällä. Illalla mies ohjastaa Vaggerydin T86-raveissa kilpaa kolmella Alessandro Gocciadoron valmennettavalla, joista kommentit alempana.

Mikä muuttuu, Mika Forss?

"Aika vähän mikään käytännön asia", Forss myöntää.

"Ihan kiva, kun nyt ollaan virallisesti Solvallan miehiä, mutta tätä samaa työtähän tässä on jo pakerrettu kuitenkin jo jonkin matkaa. Ohjastaminen on minun työni, vaikka hevonen itsessän on se suuri intohimo. Saada niitä paremmaksi, oli kyse sitten ohjastamisesta, valmentamisesta tai mistä vaan tällä alalla."

"Lisenssi antaa myöten pitää valmennustalliakin, mutta nyt ei ole sitä toimintaa. Vaimo Marjo Kivimaa (treenaa Suomen puolella kolmea hevosta juuri nyt) vastaa meidän valmennustoiminnasta. Voisin valmentaakin, mutta nyt keskityn tässä onnistumiseen."

Oliko lisenssiprosessi Ruotsissa pitkä?

"Se venyi byrokraattisista syistä. Ei ollut mitään ongelmaa, mutta hyvin monenlaista paperia piti hommata monelta suunnalta. Onneksi ei mennyt suorittamani lisenssikurssi vanhaksi. Siitähän on jo melkein puolitoista vuotta. Mutta käytännön työssä lisenssin muutos on hyvin pieni muutos - työ jatkuu."

Jäätkö ikuisesti Ruotsiin?

"Sitä ei tiedä sanoa, mutta ohjastajan ammatissa varmaan pysyn täällä. Sitten kun se loppuu, pitää katsoa elämää uudestaan. Ajatuksen tasolla esimerkiksi osallistuminen uusien hevosihmisten kouluttamiseen kiinnostaa. Nyt rakenteissa on puutteita. Esimerkiksi hevosenhoitajia ja kohta valmentajiakin alkaa olla liian vähän. Osaaminen ja intohimo eivät nyt jotenkin siirry tarpeeksi sukupolvelta toiselle. Haluaisin jotenkin auttaa siinä työssä. Miten jos mitenkään, sen aika näyttää sitten."

Miten raveihin meno sujuu Ruotsissa - matkat ovat pitkiä?

"90-prosenttisesti yksin. Joskus yhdistellään kyytejä muiden kuskien, esimerkiksi Ulf Ohlssonin, kanssa. Nyt olen menossa Gocciadoron joukkueen kanssa Vaggerydiin."

Tuleeko voittoja?

"Toivottavasti. Illalla Amornero Rocin (T86-7) täytyy olla lähellä. Uskon että autolähtökin nyt onnistuu. Tammat Brezza Du Kras (T86-6) ja Chloe Dei Degli (T86-5) ovat myös mahdollisia. Jälkimmäisellä tähdätän E3:een, mutta tehtävä tuntuu aika sopivalta tänään kuitenkin. En osaa sanoa, satsataanko nyt alkuun vai ei? Brezzaan ovat tyytyväisiä treenissä. Se on ollut Ruotsissa jo jonkin aikaa."

"Perjantaina Nurmoksen Timon valmentama Lara Boko (T65-3) tuntuu oikein hyvältä saumalta."