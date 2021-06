Åbyyn "raviolympialaiset": maailman suurin ravipalkinto kuusi miljoonaa jaossa 2024

The Hambletonianissa on 500000 dollaria - samoin Yonkersin MM-lähdössä. Prix d'Ameriquessa on nykykursseilla enemmän, 450000 euroa. Nyt tulee Åby World Grand Prix neljän vuoden välein ja panee paremmaksi!