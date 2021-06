MAS Champ sai paikan huipulla: Kymi GP odottaa!

Lauantaina 19. päivä ajettavan Suomen toisen UET:n suurkisojen group I:n Kymi Grand Prixin tuoren uusi nimi on MAS Champ Pihtiputaalta.

Terhi Piispa-Helisten

MAS Champ on uransa tähänastisella huipulla: seuraavaksi on vuorossa Euroopan huipputason Kymi Grand Prix!

Antti Ojanperän valmentama MAS Champ (Il Villagio) on hivuttautunut kuin varkain Suomen lämminverikärkeen, ja seuraavaksi on vuorossa tasonmittaus eurooppalaisia huippuja vastaan. Kuusivuotias nappasi tähän asti isoimman palkintonsa 45000 euroa St Legerissä viime syksynä. Tämä kausi alkoi tasapaksummin, mutta viimeisimmät viisi kisaa ovat tuoneet vakuuttavat neljä voittoa ja kakkosen.

Mielenkiintoisen MAS Champin ensi viikon lopusta tekee mm. se, että Pihiputaalta ei ole juurikaan pitempi matka Bodeniin, missä Norrbottens Stora Prisissä olisi jokseenkin sama ykköspalkinto, miljoona kruunua. Nyt Pihitiputaan mestarit ovat kuitenkin kääntämässä nokkaa kohti Kymenlaaksoa 100000 euron ykkösrahaa tavoittelemaan.

"Näin tehdään", Ojanperä vahvistaa.

"Kurkimme kyllä vähän sinne Ruotsinkin puolelle, mutta siellä on ihan vastaavan kova vastus syntymässä. Very Kronosta ja Gelati Cutia tulossa ainakin, joten pysytään kotimaassa. Kouvolaan on näissä oloissa kuitenkin vähän helpompi mennä. Muihin lähtöihin olisi ollut pari Bodeniin ja ehkä joku Kouvolaankin. Hevosia on vähän hoidettukin tässä välissä, joten mitään bussilastillista ei ole lähdössä."

Mitä MAS Champilta voi odottaa?

"Jännä nähdä. Se on jokseenkin huippukunnossa nyt, ja kiva mitata sitä tasoa. Ja muutenkin jännä seurata, että minne asti se oikein venyy, kun koko ajan tuntuu tulevan vähän lisää. Korvia ei ole vedetty montaa kertaa auki, kun ei ole ollut tarvista ja on halutta säästääkin sitä. Sillä on aika iso vaikutus, kuten esimerkiksi St Legerissä nähtiin. Startteja on nyt tullut myös sopivasti. Toki pitää treeneissä ensi viikolla hakea vielä nopeutta vähän esiin. Tämä on parempi selistä, mikä on hyvä kun lähtönopeutta ei ole vielä esiintynyt. Tosin uskon senkin löytyvän - hevonenhan on nopea."

Mitä Killerin hevosilta odotetaan?

"Josveis jää pois. Tämä helle ei vain sovi sille. Evartti tuntuu kyllä vain hyvältä, mutta edelleen ei ole mitään vaatimuksia kuskilta tai hevoselta. Ohjastaja (Santtu Raitala) saa päättää mitä ratoja ajetaan. Tuntuu, että olemme saaneet Evartin taas takaisin, mikä on kyllä mahtava juttu - samoin Jokivarren Kunkun nousu. Käyn ajamassa Champilla, lyön suomenhevoskuninkaita kenkään ja lähden sitten Torniojoelle kalaan illaksi."