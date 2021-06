Ala-Rantalalle nyt Hollannin nelivuotias - kesti 08,9-avauksenkin viime startissaan

Terhi Piispa-Helisten

Antti Ala-Rantala ei luovuta etsiessään hyvää hevosta maailman eri kolkilta ja tulosta niillä Suomessa laidasta laitaan.

Cazorla Byd (Ufo Kievitshof) on nelivuotias ruuna, jonka Mitja Nummenmaa, valmentaja Marcel Hauber ja Risto Jussila ostivat hiljattain Hollannista amatööritallista. Esitys Berliinin Mariendorfin keskiviikon startissa oli mita mainioin. Ruuna on parantanut Hauberilla, joka kilpailee amatöörilisenssillä, mutta on tuttu nimi Saksan, Belgian ja kotimaansa Hollannin lähdöistä. Ennätys putosi 17,0:sta 15,2:een ja Cazorla otti uran avausvoiton 12. kilpailussaan.

Totosijoja oli toki jo viisi, kaksi kakkosta ja kolmosia. Cazorla Byd ohitti lopussa 1,5:een pelatun suosikin, muut olivat kaukana. Suoritus oli vahva, sillä ruuna oli jo mukana alun reippaassa tahdissa: ensimmäiset 400 metriä 08,9 keulahevoselle. Mariendorfissa ajetaan myötäpäivään kilpaa 1200 metrin mittaisella kaviouralla.

"Nummenmaa soitti sopivaan aikaan, kun muut hankinnat olivat menneet vähän puihin", Antti Ala-Rantala kertoo.

"Hevonen paransi ainakin paljon uudessa tallissa ja osasi mennä lujaa viime startin perusteella. Luulisi sen 2175 euron voittosummalla vähän riittävän täälläkin. Kuljetus lähtee tulppaanimaasta tiistaina. Mitja ja toinen suomalainen osakas olivat jäämässä mukaan, mutta muuten ostin tämän itselleni toistaiseksi - tilannehan voi toki muuttua."

Voit katsoa tästä Cazorla Bydin kilpailutietoja ja starttejakin Saksan keskusjärjestön sivulta (kohdasta trabersuche hevosen nimellä, startit välilehdeltä formenspiegel).

Härmäläistallin uusiin lukeutuva Orlando Coger (Symphonic Hanover) aloittaa Suomesta Kaustisella myös ensi viikolla. Nelivuotias ruuna ei ole vielä voittanut, mutta Ala-Rantalalla on hyvä fiilis.

"Ainakin hevonen on komistunut ja ravannut treenissä aiempia starttejaan paremmin. Kyse on todella isosta, jopa 170 senttisestä, hevosesta. Olen optimistinen jatkon suhteen."

Tallin meritoituneimpiin kuuluu Mr Marvelous (Ready Cash) - mikä on sen tilanne?

"Koitetaan hoitaa vähän sen pikkuharmeja ja treenata myös uittamalla. Kykyjä on hyvin, joten toivottavasti saadaa ruuna kohdalleen. Starttiin menee vielä jonkin verran aikaa näiden hankkeiden takia."