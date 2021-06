Juha Keskimaunu kertoo sunnuntain MT Hevoset -ohjelmassa ratamestarin työstä

Jukka Heiskala

Juha Keskimaunu (vas.) kertoo Lauri Hyvösen haastattelemana raviradan ratamestarin työstä MT Hevosten sunnuntaina ilmestyvässä jaksossa.

Raviratojen kunnossapidosta vastaavien ratamestarien työmaa on jatkuvan arvostelun alla. Osaaminen mitataan "päivän kunnon" mukaan ja välillä useamman kerran päivässä.

Suomen vaihtelevat vuodenajat tuovat työhön omat haasteensa. Samoin nopeasti muuttuva sää.

Vermon raviradan ratamestari Juha Keskimaunu on myös pitkän linjan hevosmies. Hän kertoo oman näkemyksensä ja kokemuksensa perusteella, millaista on pitää kunnossa maan päärataa. Hän on myös toinen Suomen kahdesta pääratamestarista.

Mt Hevoset -ohjelma ilmestyy sunnuntaina kello 11.

MT Hevoset- ja Talkkari-lähetykset ovat maksullista sisältöä.

Niitä katsomaan pääsevät MT Hevoset -palvelun hankkineet. Myös he, joilla on ennestään painetun MT:n kesto- tai digitilaus, pääsevät luonnollisesti katsomaan ohjelman ja samalla lukemaan hevosuutisia verkosta rajattomasti.

Ohje MT Hevoset -paketin hankintaan (tilauksen mitta 1–12 kuukautta, 12 kk tilaukseen saa kaupanpäälle Ravinetin vuosikuvaston)

Ohje digitunnuksen käyttöön ottoon heille, joilla jo on MT:n tilaus

MT:n asiakaspalvelu auttaa verkkopalveluntunnusten kanssa arkisin kello 8–21, jos niiden luonti ei onnistu.