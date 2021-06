Suomen Hippos poisti lisenssin kahdelta henkilöltä – Propulsionin suoritukset Suomessa hylättiin

Terhi Piispa-Helisten

Propulsionin kilpailusuoritukset Suomessa mitätöitiin eilisessä Suomen Hippoksen hallituksen kokouksessa.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen Hippoksen hallitus päätti eilisessä kokouksessaan ottaa sääntövaliokunnan esityksen mukaisesti harrastajalisenssin pois kahdelta henkilöltä.

Toinen henkilö sai 8.6.2021 tuomion Pirkanmaan käräjäoikeudesta lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta asian vakavuudesta johtuen hänet asetettiin toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon 8.6.2021 alkaen. Kilpailukielto nojaa ravikilpailusääntöjen pykälään 59.2.4. Tiedotteessa kerrotaan myös, että kilpailukiellon lopullinen pituus ratkaistaan, kun rikosoikeudellinen tuomio on lainvoimainen.

Hallitus myös linjasi, että jatkossa kaikissa Suomen Hippoksen järjestämissä koulutuksissa yhtenä teemana tulee olemaan häiriötön ja turvallinen toimintaympäristö.

Toinen henkilö on tiedotteen mukaan rikkonut ravikilpailusääntöjen pykälää 3 saatuaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa lainvoimaisen tuomion eläinsuojelurikoksesta. Eläinsuojelurikos on tapahtunut harjoitusolosuhteissa ravikilpailujen ulkopuolella. Törkeästä ravikilpailusääntöjen rikkomuksesta voidaan pykälän 59.2.3.2 mukaan määrätä kilpailukielto, ja lisenssimääräysten mukaan eläinsuojelulain rikkomisesta voidaan peruuttaa lisenssi.

Hallitus päätti määrätä henkilön kahden vuoden kilpailukieltoon 26.5.2021 alkaen. Kiellon päättymisen jälkeen hänen tulee suorittaa vastuuvalmentajakoulutus saadakseen harrastajalisenssin uudelleen.

Tiedotteessa todetaan, että Suomen Hippoksen ravikilpailusäännöissä ja rangaistusohjesäännöissä määritellään tarkasti muun muassa hevosen sopimaton käsittely, ja Hippoksen lisenssimääräykset sitovat lisenssinhaltijoita toimimaan sääntöjen mukaisesti. Kaikessa käsittelyssä tavoitteena on hyvinvoiva ja mielellään ihmisen kanssa toimiva hevonen.

Lisäksi hallitus käsitteli kahta positiivista lääkeainetestinäytettä ja totesi molemmissa ravikilpailusääntöjen rikkomuksen sekä lääkeainerikkomuksen. Molemmissa tapauksissa henkilöille määrättiin kolmen kuukauden kilpailukielto ja 500 euron sakko. Molemmissa tapauksissa hevoset vapautuvat kilpailukiellosta kun sakko on maksettu ja toisen tapauksen kohdalla myös palkintorahat palautettu.

Ruotsalaisessa omistuksessa Suomessa kahdesti kilpailleen Propulsionin kilpailusuoritukset Vermossa 8.5. 2016 ja 7.5. 2017 hallitus päätti mitätöidä sekä korjata lähtöjen tulojärjestykset ja palkintojenmaksun sen mukaisiksi. Hevonen voitti Finlandia-Ajon vuonna 2016 ja sijoittui toiseksi vuonna 2017. Sen voittosumma Suomen kilpailuista on yhteensä 155 000 euroa.

Ruotsin keskusjärjestö asetti menestyksekkäästi kilpailleen lämminveriravuri Propulsionin kilpailukieltoon kesäkuussa 2020 ja mitätöi oriin kilpailutulokset, kun selvisi, että sille oli tehty hermojenkatkaisuoperaatio Yhdysvalloissa ennen hevosen tuomista Ruotsiin vuonna 2015. Operaatio on Pohjoismaissa kilpailevilta ravihevosilta yksiselitteisesti kielletty. Toimenpide on joissakin tapauksissa perusteltu ja se saattaa parantaa yksittäisen hevosen elämänlaatua, mutta tunnottomalla jalalla kilpaileminen on pohjoismaisen käsityksen mukaan vaarallista, eikä sitä voida eläinsuojelullisista syistä hyväksyä.

